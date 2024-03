Van Hoepen grijpt naast punten in F3-hoofdrace Bahrein

Laurens van Hoepen debuteerde vrijdag met een podiumplaats in de sprintrace in Bahrein in het FIA Formule 3-kampioenschap. De ART-coureur vertrok die wedstrijd vanaf pole-position vanwege de ‘reversed grid’ - zijn twaalfde tijd in de kwalificatie voor de hoofdrace betekende P1 op de startopstelling voor de sprintrace - en hij eindigde achter winnaar Arvid Lindblad als tweede.

De hoofdrace op zaterdag ving Van Hoepen dus aan vanaf P12. Hij had een goede start en lag na de eerste ronde al op P10. De coureur uit Wassenaar bleef lange tijd op die positie en stevende daarmee af op een punt, maar in de slotronden verloor hij toch nog een aantal plekken. Uiteindelijk kwam Van Hoepen als vijftiende over de streep, buiten de punten.

Eén van de plekken die Van Hoepen won in de openingsfase was het gevolg van een dramatische start van Dino Beganovic. De Prema-coureur kwam vanaf pole-position bijzonder moeizaam weg en viel zelfs terug naar de achterhoede. Beganovic reed vervolgens wel een ijzersterke inhaalrace en eindigde op P13, twee posities voor Van Hoepen.

Luke Browning profiteerde vanaf de tweede startplek van de slechte start van Beganovic: de Brit pakte direct de leiding en stond deze niet meer af gedurende de wedstrijd over 22 ronden. Daarmee boekte hij zijn eerste overwinning in de Formule 3. De Australiër Christian Mansell reed vanaf de achtste startpositie een uitstekende wedstrijd en besloot deze op P2, op 1,2 seconde van de winnaar. De Duitser Tim Tramnitz verschalkte Sami Meguetounif in de slotfase voor de laatste bokaal.

De volgende Formule 3-races zijn over drie weken in Australië.

De uitslag van de Formule 3-hoofdrace in Bahrein: