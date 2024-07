Van Hoepen buigt voor Tsolov in FIA F3-hoofdrace op Hungaroring

Laurens van Hoepen is op de Hungaroring bezig aan zijn achtste raceweekend in de FIA Formule 3. De 19-jarige coureur veroverde vrijdag zijn eerste pole-position voor een hoofdrace in het kampioenschap. Van Hoepen kreeg zondag op de eerste startrij gezelschap van zijn ART-teamgenoot Nikola Tsolov.

Vanwege een probleem voor Tim Tramnitz, die zich als zevende had gekwalificeerd, bij de eerste startpoging was er een extra formatieronde nodig. Daardoor ging de wedstrijd over 23 ronden, in plaats van de geplande 24.

Bij de tweede poging konden de rode startlichten wel aangaan en na het doven daarvan, sneed Van Hoepen vanaf pole-position direct naar rechts. Zijn inspanningen om Tsolov te blokken waren tevergeefs, want de Bulgaar ging als leider de eerste bocht in. Van Hoepen stond vervolgens vol onder druk van Noel León en Leonardo Fornaroli. Daarbij ging onze landgenoot bij het uitkomen van bocht 3 zelfs even van de baan, maar hij behield P2. Deze mocht hij ook houden; de wedstrijdleiding oordeelde dat Van Hoepen geen voordeel haalde uit het verlaten van de baan.

Van Hoepen bleef vervolgens de hele race binnen DRS-afstand van Tsolov en leek de snellere van de twee ART’s te zijn, maar de winst zat er niet in. Plannen voor een eventuele aanval in de slotfase werden in de kiem gesmoord, omdat de race achter de safety car eindigde. De neutralisatie was nodig na een aanvaring tussen Matias Zagazeta en Arvid Lindblad bij het uitkomen van bocht 3, waarna beide auto’s geborgen moesten worden.

Het stelde Tsolov in staat om zijn derde overwinning in de FIA F3 - zijn eerste in een hoofdrace - veilig te stellen. Van Hoepen moest achter de Alpine-junior genoegen nemen met de tweede plek, León completeerde het podium.

De uitslag van de FIA F3-hoofdrace op de Hungaroring: