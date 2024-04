De naam Laurens van Hoepen zal bij de gemiddelde Nederlandse autosportfan niet echt een belletje doen rinkelen. De achttienjarige coureur is echter hard aan de weg aan het timmeren en rijdt dit seizoen Formule 3 namens het gerenommeerde ART Grand Prix. De eerste twee weekenden werden er ook al direct prijzen gepakt, waardoor in de tussenstand de Nederlander op plek acht staat. Er is zelfs uitzicht op meer. Motorsport.com sprak met de jonge rijder over zijn loopbaan tot dusver, de rol van Nyck de Vries in zijn carrière en wat het doel voor de toekomst is.

De naam Van Hoepen is wel eens eerder in de landelijke autosport voorbijgekomen. De vader van Laurens heeft hier en daar aan wat races meegedaan en via een bekende van de familie werd Van Hoepen junior in de kart gezet. "Op een dag, toen ik iets van drie jaar was, belde een vriend van mijn vader. Dat was Toine Hezemans, ook wel een bekend persoon in de autosportwereld. Hij vroeg of ik ook wilde karten, gewoon voor een dagje", begint de coureur. "Toen vond ik dat vanaf het moment dat ik instapte fantastisch. Zo is het eigenlijk verder gegaan."

Daarna was het zaadje voor een carrière in de autosport gepland. "Toen ik leerde wat Formule 1 was, was het gelijk een droom om daarin te rijden", aldus Van Hoepen. In die tijd was Sebastian Vettel de grote man in F1, dus dat was ook wel een beetje zijn voorbeeld. "Ik vond hem wel cool, maar ik wilde wel altijd mezelf zijn. En ik heb echt toen ik klein was miljoenen filmpjes gekeken van Ayrton Senna, dus Senna is ook mijn voorbeeld."

Doelbewust overslaan van F4

Als een ding uit het gesprek naar voren komt, is dat Van Hoepen van jongs af aan goed over zijn keuzes nadenkt. Zo heeft hij doelbewust niet in Formule 4 geracet. "We bleven langer in de karting, met nog een jaar in de schakelkart. Daarna wilden we meteen naar Formula Regional", vertelt hij daarover. "Dat was aan de ene kant een goede keuze, aan de andere kant een wat mindere keuze. In FRECA mag je niet onbeperkt testen, wat je wel mag doen in Formule 4. Dus daarom had ik vergeleken met andere rookies in mijn eerste jaar in FRECA veel minder tijd in de auto gezeten dan zij hadden."

De start in het kampioenschap verliep nog best aardig. " Ik had veel race-ervaring opgedaan door het karten. Dat hielp dus wel. Ik was meteen snel, maar maakte gewoon veel te veel fouten, in de kwali-rondjes vooral", herinnert de eerlijke rijder zich. "Er waren races dat ik pole had moeten zetten met hoe snel ik was en het gewoon niet heb gedaan omdat ik een fout maakte. Dat was heel stom natuurlijk. In die klasse is kwalificatie alles. Als die niet goed is, dan haal je bijna nooit een goed resultaat."

In totaal reed Van Hoepen twee seizoenen FRECA, met een tiende plek vorig seizoen als beste eindklassering. Dat er niet meer uit kwam, zit hem wel een beetje dwars. "Het waren niet de beste seizoenen. Zeker het tweede seizoen, want daarin wilde ik voor het kampioenschap vechten. Dat we dat niet konden doen was jammer", aldus Van Hoepen. "In de collectieve tests zat ik continu bij de top-drie en ik won nog de New Zealand Grand Prix. Dat je dan bij de eerste race no where was, dat is natuurlijk mega zwaar."

Start F3 bevalt goed

Na een paar moeizame seizoenen in FRECA maakte Van Hoepen dit jaar de overstap naar F3. Na de eerste vier races is de ART-coureur optimistisch. "Het gaat nu een stuk beter. Ik moet nog wel heel veel leren en ik denk dat we als team ook stappen kunnen maken met de auto. Daar werken we hard voor en dat gaat stap voor stap", vertelt het talent.

Zowel in Bahrein als in Melbourne, waar de eerste F3-races werden gereden, kwam hij op het podium terecht. "Het was wel twee keer in de sprint. Die eerste had ik gewoon moeten winnen, dat was stom van mezelf", vertelt Van Hoepen, die in de sprintrace in Bahrein de zege moest laten aan Arvid Lindblad. "Melbourne was wel beter, maar we waren daar gewoon minder snel. Daar zit nog ruimte voor verbetering. We gaan zeker proberen er meer uit te halen in de volgende races. We hopen ook in de feature race op het podium te staan. Ik zou ook zeker wel een race willen winnen en ook nog wel een pole willen pakken." Welke race hij het liefst zou willen winnen? "Het is jammer dat we geen Zandvoort hebben, anders wat had het Zandvoort geweest, maar Monaco is zeker wel een waar je altijd wil winnen."

Nyck de Vries, mentor en vriend

Van Hoepen heeft in zijn supportgroep ook een bekende coureur zitten: Nyck de Vries. "In 2018 ging ik karten in Italië en toen zag hij me op het vliegveld in het jasje van TonyKart, het fabrieksteam waar ik voor reed. Hij vroeg waar ik naartoe ging en wat ik ging doen. Daarna zijn we in contact gebleven. Nu kennen we elkaar erg goed", vertelt hij daarover. De inzichten van De Vries maken hem naar eigen zeggen ook een betere coureur. "Hij heeft zoveel ervaring en ook zeker in de singleseaters. Je kan echt veel van hem leren. Daar heb je dus heel veel aan", legt Van Hoepen uit. "Ik spreek hem bijna elke dag. Hij is niet alleen mijn coach, maar ook mijn vriend. We gaan bijvoorbeeld wel eens samen golfen."

De Vries rijdt dit seizoen in zowel het WEC als Formule E. Als Van Hoepen daartussen moet kiezen, dan weet hij het wel. "WEC trekt me meer. Het is wel heel gaaf hoe hoog niveau Formule E is, alleen je moet met een soort van regenbanden rijden. Dat hoeft van mij niet", lacht hij. "Ik ga wel naar [de E-Prix van] Monaco. Ik kan daar veel van leren, hoe hij zich in een raceweekend gedraagt, want dat maak ik natuurlijk niet heel vaak mee. Hij is er bij mij soms bij, maar ik veel minder bij hem."

Pad richting F1

Een leuke bijkomstigheid van het racen in F3, is dat Van Hoepen nu in het voorprogramma aan van de Formule 1 acteert. "Je merkt dat aan alles. Wij moeten vaak om 9 uur al rijden, dat is wel vroeg opstaan voor ons", lacht de coureur, die toegeeft dat hij niet echt een ochtendmens is. "Maar als het een race is waar ik voor moet opstaan, dan spring ik zo uit bed!"

Nadat hij zijn racekunsten heeft laten zien, komt vaak het Formule 2-veld de baan op. Van Hoepen hoopt daar snel in te racen. "Ik denk er over na om volgend jaar F2 te gaan rijden, maar dat ligt echt aan hoe de rest van het seizoen verloopt. Als het goed blijft gaan, dan denk ik dat de beste keuze is om volgend jaar F2 te rijden", legt hij uit. "Volgend jaar komt er een nieuwe F3 auto, en dan wordt het een beetje een loterij welk team het voor elkaar heeft en welk team niet."

De stap naar F2 is F1. Er rijden al heel wat juniorcoureurs van F1-teams in F3, waaronder ART-teamgenoot Nikola Tsolov. De Bulgaar zit namelijk in de Alpine Academy. Of Van Hoepen ook zo'n traject gaat bewandelen wil hij nog niet zeggen. "Er wordt altijd gesproken op de paddock, zeker omdat we allemaal in dezelfde paddock zitten. Maar voor de rest kan ik daar niet heel veel over zeggen. Dat is meer voor de toekomst", vertelt hij.