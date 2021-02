Correa keert anderhalf jaar na horrorcrash terug in autosport

De racecarrière van Correa kwam in augustus 2019 tot stilstand nadat hij betrokken raakte bij een enorme crash tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps, waarbij Anthoine Hubert overleed. Correa raakte Hubert vol in de flank en raakte zelf ook zwaargewond, waarbij gevreesd werd dat hij een of beide benen kwijt zou raken. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar er volgde een bijzonder lang revalidatietraject om de mobiliteit in zijn benen en enkels terug te krijgen. Correa maakte afgelopen jaar meerdere keren duidelijk dat hij aasde op een terugkeer in een racewagen en hij stelde zichzelf een fulltime zitje in de Formule 2 ten doel voor 2021.

Dat doel heeft Correa niet helemaal weten te bereiken, maar dit jaar keert hij wel terug achter het stuur van een single-seater. De Amerikaan met Ecuadoraanse roots stroomt in dienst van ART Grand Prix een treetje lager in, in de Formule 3. Eerder kondigde de renstal de komst van Mercedes-junior Frederik Vesti al aan, terwijl Alexander Smolyar voor het tweede jaar op rij uitkomt voor ART. “Ten eerste ben ik enorm blij om terug te zijn na wat ik heb doorgemaakt. Ik ben ART Grand Prix heel dankbaar, het betekent veel voor mij dat ze in mij en mijn comeback geloven”, zei Correa. “De F3 is een overgangsjaar, mijn droom blijft om de F1 te bereiken en dit is de eerste stap van mijn terugkeer. Mijn doelstellingen liggen iets voor op mijn schema, want ik heb nog veel te doen, ik heb anderhalf jaar niet gereden en heb een steile leercurve voor me. Ik begin dit seizoen met een open blik en zet geen druk op mezelf. Ik ga mijn best doen, ik doe waar ik van hou en dat is al een overwinning.”

ART-teambaas Sébastien Philippe kijkt ernaar uit om Correa het platform te geven voor zijn terugkeer in de autosport. “Juan Manuel is een voorbeeld van moed en onverzettelijkheid en ART is trots om hem de kans te geven voor zijn rentree. Hij is mentaal extreem sterk, hij is vechtende om zo fit mogelijk te zijn en hij is hongerig. Achter het stuur heeft hij enorm veel talent, wat wordt weerspiegeld in zijn resultaten in de karts en zijn eerste jaren in de autosport. We vergezellen Juan Manuel graag bij de hervatting van zijn racecarrière en willen hem graag helpen om de ladder te beklimmen.”

Voor zijn debuutseizoen in de Formule 2 in 2019 reed Correa in 2018 zijn enige volledige seizoen in de voorloper van de Formule 3, de GP3 Series. Hij eindigde in dienst van Jenzer Motorsport, het team dat hem in 2017 al liet debuteren in de klasse, op de twaalfde plaats. In 2016 en 2017 reed Correa bovendien in zowel het Duitse als het Italiaanse Formule 4-kampioenschap.