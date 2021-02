Correa 533 dagen na horrorcrash terug achter het stuur

Correa was in 2019 betrokken bij het vreselijke Formule 2-ongeval dat Anthoine Hubert het leven kostte. De Amerikaan overleefde de klap, maar raakte wel zwaargewond. Na de crash werd hij ruim twee weken in een kunstmatige coma gehouden, waarna een lang revalidatieproces volgde.

Rentree

Begin dit jaar werd de 21-jarige coureur beloond voor zijn doorzettingsvermogen met een zitje bij het Formule 3-team van ART, waarmee hij dit jaar terugkeert in de racerij. Voorafgaand aan de eerste officiële testsessies mocht Correa maandag alvast kennismaken met zijn nieuwe werkplek. Tijdens een privétest mocht de coureur op het circuit van Paul Ricard alvast de nodige kilometers maken met de Formule 3-auto van het Franse team.

“533 dagen na Spa heb ik voor het eerst weer achter het stuur van een formulewagen gezeten”, blikte Correa achteraf terug. “Het is moeilijk onder woorden te brengen wat dit voor mij betekent. Ik kan alleen maar iedereen bedanken die mij gesteund heeft. Anthoine Hubert was bij mij vandaag.”

Correa moest na zijn crash meerdere malen worden geopereerd aan met name zijn rechterbeen en maakt nog altijd gebruik van krukken. De Amerikaan gaf eerder al toe dat zijn rentree geen gemakkelijke opgave wordt: “Het laatste anderhalf jaar heb ik niet meer met een formuleauto gereden. Er wacht me een steile leercurve, maar ik leg mezelf dit jaar geen druk op. Ik ga mijn best doen en ga vooral weer doen waar ik van houd. Dat alleen al beschouw ik als een overwinning.”

Correa mag het in het voorprogramma van de Formule 1 dit jaar onder andere op gaan nemen tegen Tijmen van der Helm. De 17-jarige Nederlander uit Den Hoorn debuteert komend seizoen met MP Motorsport in de Formule 3.