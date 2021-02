Correa voelt ‘pijn’, maar put hoop uit eerste test na horrorcrash

Anderhalf jaar geleden liep Correa zware verwondingen aan zijn benen op bij het ongeluk dat Anthoine Hubert het leven kostte. Nog altijd zit de Ecuadoraanse Amerikaan midden in zijn revalidatie, maar dit jaar keert hij wel terug in de autosport: ART Grand Prix geeft hem de kans om in de Formule 3 zijn comeback te maken. Afgelopen week testte Correa voor het eerst weer in een single-seater en daaruit werd duidelijk dat hij nog wel wat werk te verzetten heeft, maar tegelijkertijd was zijn snelheid bemoedigend. “De test verliep goed”, vertelde Correa, die fysiek nog niet helemaal fit is. “In de voorbereiding moet ik nog werken aan mijn fysiek, vooral omdat ik wat pijn voelde in mijn beenspieren.”

“Desondanks was ik verrast dat ik het gaspedaal volledig kon indrukken, zonder veranderingen door te voeren aan de auto. Daar maakte ik me het meeste zorgen om. Het is een grote uitdaging om na anderhalf jaar terug te keren. Het wordt een seizoen vol grote uitdagingen, maar ik koos voor de Formule 3 omdat het kampioenschap in mei begint en ik de kans heb om fysiek klaar te zijn voor de eerste race. Ik wil competitief zijn, ik heb geen zin om de eerste helft van het jaar achteraan te rijden. Natuurlijk wordt het een overgangsjaar omdat ik ook verder moet met mijn revalidatie zodat ik de kwaliteit van mijn leven kan verbeteren. Ik hoop snel zonder hulp van krukken te kunnen lopen.”

Inspiratiebron zijn voor lotgenoten

De afgelopen anderhalf jaar bewoog Correa zich meestal voort in een rolstoel, maar de laatste maanden loopt hij alweer op krukken. Pijnvrij is hij echter niet en dat leidt dan ook tot het besef dat hij ‘onherstelbare schade’ heeft opgelopen aan zijn benen. “Na alles wat ik heb doorstaan begrijp ik hoe het is om veel dingen niet te kunnen doen. Je voelt je buitengesloten”, erkent hij. “Ik heb meer dan een jaar in een rolstoel gezeten en nu loop ik met krukken. Met iedere stap voel ik pijn en ik ben me ervan bewust dat ik de rest van mijn leven onherstelbare schade heb. Misschien moet mijn been geamputeerd worden als ik ouder ben, dat is een echte mogelijkheid. Dit moet je accepteren als de realiteit en je moet proberen het beste uit de situatie te halen. Natuurlijk weet je dat je dan niet meer kan lopen, maar je kan ook geluk vinden door bij je familie te zijn.”

Met zijn terugkeer in de autosport hoopt Correa als een voorbeeld te kunnen dienen voor mensen die in een soortgelijke situatie zijn beland als hijzelf. “Wat ik me in de afgelopen anderhalf jaar gerealiseerd heb, is dat je fysiek niet helemaal blij hoeft te zijn. Je moet mentaal blij zijn om genieten van wat het leven te bieden heeft. Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor iedereen die een lastige periode heeft en herstelt van iets vergelijkbaars. Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die net zoals ik moeten leven met permanente schade en wiens leven op zijn kop is gezet.”

2021 in het teken van 2022

Voor het aanstaande seizoen wil Correa geen heldere doelstelling uitspreken. “Het zou voor mij al een overwinning zijn als ik de eerste race zonder noemenswaardige problemen kan rijden. Ik wil niet de gebruikelijke voorspellingen doen, maar ik ben een coureur, ik ben competitief en net als de rest mik ik op poles en overwinningen.” Dat hoeft niet zozeer in 2021 al te gebeuren: “Dit seizoen dient ter voorbereiding op volgend seizoen, maar ik sluit niet uit dat ik dan mik op een terugkeer in de F2. We moeten zien of ik ook de financiële steun krijg om te kunnen racen, want er is een groot budget nodig. We zullen zien, je weet nooit wat er gaat gebeuren.”