Correa keert terug in talentenprogramma van Sauber

Begin 2019 voegde Juan Manuel Correa zich bij de Young Driver Academy van Sauber, dat het talentenprogramma runt voor het Alfa Romeo F1 Team. De Ecuadoraanse Amerikaan werd naast zijn Formule 2-programma aangesteld als ontwikkelingsrijder van het Formule 1-team. Op Spa raakte hij echter betrokken bij een zware crash, waarbij Anthoine Hubert het leven liet. Ook Correa raakte zwaargewond en werkte de afgelopen periode aan zijn herstel. Dit jaar is hij met ART Grand Prix actief in de Formule 3 en keert nu ook terug in het talentenprogramma van Sauber.

“Zijn opmars werd gestuit door verschrikkelijk letsel na een crash tijdens de tragische Grand Prix van België. Zijn herstel heeft veel weg van een wonder. Juan Manuel racet weer en is klaar om zijn reis voort te zetten, met de Sauber Academy aan zijn zijde”, aldus een statement van de Sauber Academy.

Correa maakte in 2019 met steun van Sauber zijn eerste Formule 1-testkilometers en is dankbaar voor de nieuwe kans: “Het is heel speciaal om terug te zijn bij de Sauber Academy. Ik kijk ernaar uit het logo van de academie op mijn auto en helm te laten zien. Ik ben klaar om het team waar mogelijk te helpen. Het is een eer om hier terug te zijn.”

Alles over de Formule 1-talentenprogramma's: F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?