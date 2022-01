Correa blijft ART Grand Prix trouw voor Formule 3-seizoen 2022

Afgelopen jaar keerde Juan Manuel Correa na meer dan een jaar afwezigheid terug in de autosport. Hij moest een deel van 2019 en heel 2020 aan zich voorbij laten gaan na een angstaanjagend ongeval tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps, waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam. Correa liep bij dat ongeval zware verwondingen op aan zijn benen, waaraan hij meermaals werd geopereerd en wat leidde tot een lange revalidatie. In 2021 was hij echter weer fit genoeg om voor ART Grand Prix uit te komen in de Formule 3.

Met elf punten eindigde Correa op de 21e positie in het kampioenschap, maar het was voldoende om ART te overtuigen van een langere samenwerking. Daardoor komt de Amerikaan met Ecuadoraanse roots in 2022 opnieuw voor het team uit in de F3. “Ik ben heel blij dat ik nog een jaar bij ART Grand Prix kan blijven en kan voortborduren op ons eerste gezamenlijke seizoen”, zei de coureur, die toegaf dat 2021 geen makkelijk jaar was vanwege onder meer zijn revalidatie. “Ik denk dat dit seizoen voor mij een kans is om op een veel hoger niveau te beginnen en terug te keren naar waar ik kan staan. Ik wil ART en mijn partners enorm bedanken voor hun aanhoudende support. Ik denk dat dit een goed jaar gaat worden.”

Correa begint in 2022 aan zijn tweede seizoen in de Formule 3, nadat hij in 2017 en 2018 al in voorloper GP3 uitkwam. Bij ART krijgt hij dit jaar in ieder geval gezelschap van Gregoire Saucy, die als kampioen van de Formula Regional European Championship promotie maakt. Het is nog niet bekend wie het derde en laatste zitje van het team gaat bezetten.