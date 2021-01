Franse tiener Chovet bemachtigt F3-zitje bij Jenzer

Chovet debuteerde in 2020 al in de Formule 3 door tijdens de races op Spa-Francorchamps en Monza bij Hitech in te vallen voor Max Fewtrell. Daarbij maakte de jonge Fransman zeker geen verkeerde indruk, want in de tweede race op Monza scoorde hij met de zesde positie zijn beste resultaat. Verder kwam Chovet uit in de Formula Regional European Championship, waarin hij beslag legde op de vijfde plaats in het kampioenschap. Met die prestaties overtuigde hij Jenzer Motorsport om hem aan te trekken voor een volledige campagne in de Formule 3 in 2021.

“Na mijn ervaringen in de FIA F3 van vorig jaar heb ik besloten om het hele seizoen 2021 te rijden namens Jenzer Motorsport”, zei Chovet, die bij zijn nieuwe werkgever in de voetsporen hoopt te treden van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. “Ze nemen al sinds het begin van de GP3 deel in deze categorie en doen dat met hun eigen en originele aanpak. Daarmee heeft Jenzer Motorsport een grote bijdrage geleverd in de ontwikkeling van Yuki Tsunoda, die dit jaar de F1 heeft bereikt. Ik kan niet wachten om te beginnen en om achter het stuur van de auto te stappen voor de eerste officiële testdagen.”

De eerste test van Chovet in dienst van Jenzer wordt op 25 en 26 februari gehouden op Jerez. In de aanloop naar de seizoenopener in het voorportaal van de Spaanse Grand Prix worden vervolgens nog tweedaagse tests afgewerkt in Barcelona en Spielberg. Wie er dan naast Chovet en Williams plaatsneemt in de derde bolide van Jenzer, is nog niet bekend. De meeste teams hebben hun plannen voor de tests en het seizoen 2021 nog niet rond. Tot dusver presenteerden alleen Prema en Hitech hun volledige line-up.