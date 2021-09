Doohan wint laatste F3-race 2021, Trident kampioen bij teams

Doohan verzekerde zich vrijdag in de kwalificatie al van de beste uitgangspositie voor de slotrace van het F3-seizoen. Bij de start mocht hij de eerste rij delen met teamgenoot Novalak en bij de start wijzigde op dat vlak niets. Johnathan Hoggard behield de derde positie, terwijl Juan Manuel Correa teamgenoot Frederik Vesti opzij zette in de strijd om P4. Een ronde later wist de Deen echter alweer te counteren, waarna hij enkele ronden later ook korte metten maakte met Hoggard.

Correa hield intussen de rijders achter zich op en dat veroorzaakte toch enigszins chaotische taferelen in de strijd achter hem. Het grootste slachtoffer daarvan was Dennis Hauger. De Prema-coureur stelde vrijdag de titel al veilig, maar werd in de tweede race van het weekend in ronde 7 achterstevoren getikt door Oliver Rasmussen. Die kreeg daar een tijdstraf van tien seconden voor, hoewel Hauger daar niets aan had: hij keerde op P27 terug in de wedstrijd en zou uiteindelijk 24ste worden.

Vooraan zagen Doohan en Novalak dat Vesti de opgebouwde marge wist te verkleinen. Om toch zoveel mogelijk punten veilig te stellen in de strijd om de titel bij de teams, gaf Trident orders aan Doohan om zijn teamgenoot voorbij te laten. Daaraan werd niet bepaald gehoor gegeven door de Australiër. Eén keer wist Novalak zijn teammaat te passeren, maar een foutje in bocht 2 zorgde ervoor dat Doohan kon counteren. Daarna nam de nummer twee uit de titelstrijd een voorsprong, terwijl Novalak in de klauwen van Vesti viel en zijn tweede plek aan de ART-coureur verloor.

De laatste zege van het Formule 3-seizoen 2021 ging dus naar Doohan, die daarmee de tweede plek in de titelstrijd veiligstelde. Vesti werd tweede, terwijl de derde plek van Novalak voldoende was om Trident kampioen te maken bij de teams. Logan Sargeant reed een knappe inhaalrace naar de vierde plek, gevolgd door Jak Crawford en Hoggard op P6. Arthur Leclerc was op de zevende stek de beste Prema-coureur, gevolgd door Victor Martins, Ayumu Iwasa en Olli Caldwell op de tiende plek. Correa viel uiteindelijk terug naar P11 en pakte dus geen punten.

Uitslag Formule 3 Sochi - Race 2