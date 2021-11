Het afgelopen Formule 3-seizoen kwam in september in Rusland ten einde. Red Bull-protegé Dennis Hauger kroonde zich toen kampioen in dienst van Prema Racing. Helemaal afgelopen is het seizoen echter nog niet, want traditiegetrouw vindt begin november de post-season test plaats. Op het Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia krijgen de teams de kans om enkele coureurs aan de tand te voelen voor een plekje in het team in 2022. Voor Van Amersfoort Racing is het helemaal een bijzondere test, want het is hun eerste nadat vorige maand bekend werd dat het team in 2022 toetreedt tot de F3.

Voor de eerste testkilometers heeft Van Amersfoort Racing gekozen voor Rafael Villagomez, GB3-rijder Reece Ushijima en Jack Doohan, de nummer twee uit het afgelopen F3-kampioenschap. De Australiër zorgde er meteen voor dat Van Amersfoort Racing bovenaan de ranglijst eindigde. Hij was in zowel de ochtend- als middagsessie de rapste en klokte 1.22.402 als snelste tijd. Daarmee was Doohan sneller dan Alpine-junior Victor Martins, die tijdens de eerste testdag in actie kwam voor ART Grand Prix. FRECA-rijder Zane Maloney mocht bij Trident voor het eerst proeven aan een Formule 3-auto en noteerde op drie tienden van Doohan de derde tijd.

Roman Stanek klokte in de tweede bolide van Trident de vierde tijd tijdens de eerste testdag in Valencia, gevolgd door FRECA-kampioen Gregoire Saucy (ART Grand Prix) en Lorenzo Colombo (Charouz Racing System). Arthur Leclerc volgde namens Prema op de zevende positie, gevolgd door Jack Crawford in de tweede Prema-bolide en de tweede Charouz van Oliver Rasmussen. Franco Colapinto reed op ruim zes tienden van Doohan de tiende tijd en was daarmee de beste MP Motorsport-rijder. De Argentijn kwam dit jaar in actie in het FRECA-team van de Nederlandse renstal en mocht dus voor het eerst een F3-bolide testen. De andere twee bolides van MP werden bestuurd door Caio Collet en Tijmen van der Helm, die dit jaar het hele seizoen al afwerkten voor het team.

De Formule 3-test in Valencia duurt nog tot en met woensdag 3 november.