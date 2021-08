Doohan maakt titelstrijd Formule 3 spannend met tweede zege op Spa

Zaterdag boekte Doohan zijn tweede zege van het Formule 3-seizoen door de tweede race in België te winnen. Hij mocht die wedstrijd al vanaf pole-position aanvangen en dat was op zondagochtend opnieuw het geval, nadat hij op vrijdag naar de snelste tijd stormde in de kwalificatie.

De zaterdag op Spa-Francorchamps verliep bijzonder nat en ook op zondagochtend viel er behoorlijk wat hemelwater op het circuit. Dat dwong de wedstrijdleiding tot een start achter de safety car, die drie ronden op de baan bleef. Daarna mocht polesitter Doohan het veld op gang trekken voor de tot veertien ronden ingekorte race. De Trident-coureur behield de leiding, voor Victor Martins, Alexander Smolyar en Caio Collet. In de openingsfase kreeg Doohan het niet voor elkaar om een gat te slaan met Martins, die zelfs de snellere leek. In de vijfde ronde kwam dat snelheidsverschil ook tot uiting, want de coureur van MP Motorsport ging in de negende bocht buitenom voorbij aan Doohan.

Bij die inhaalactie kwam Martins echter met vier wielen buiten de baan en hoewel hij binnen een ronde meteen een fors gat had geslagen, moest de Fransman de positie teruggeven aan Doohan. Die wilde een herhaling van zetten daarna voorkomen en zette richting de slotfase van de race nog een tandje bij. Martins koos eieren voor zijn geld en liet een gaatje vallen. Doohan pakte zodoende zijn tweede zege van het weekend en zijn derde overwinning van 2021, op twee tellen gevolgd door Martins. Daarachter slaagde Smolyar erin om de derde positie vast te houden, maar hij kwam wel twaalf tellen achter Doohan over de finish.

Collet kwam als vierde aan de meet, nadat hij zich goed verdedigde ten opzichte van de oprukkende Clement Novalak. Dat ging ten koste van Frederik Vesti en Logan Sargeant, die zesde en zevende werden. Dennis Hauger werkte zich vanaf de veertiende startpositie op naar de achtste plek, maar zag zijn voorsprong in de titelstrijd slinken tot slechts 25 punten. Voorafgaand aan het weekend bedroeg de marge nog 63 punten. De laatste plaatsen in de punten waren voor David Schumacher en Arthur Leclerc.

De Formule 3-coureurs hoeven niet lang te wachten op hun volgende races. Komend weekend treedt de klasse namelijk op in het voorprogramma van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Nederland.

Uitslag Formule 3 België - Race 3