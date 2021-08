Doohan pakt op nat Spa eerste Formule 3-pole van carrière

De hele vrijdag roeren de weergoden hun staart al op Spa-Francorchamps en dat was niet anders tijdens de F3-kwalificatie op vrijdagmiddag. Voorafgaand aan de sessie had het al geregend, maar bij de start was er sprake van opdrogend asfalt. Doohan ging daar uitstekend mee om door meteen naar 2.21.953 te snellen. In het vervolg van de sessie zou dat ook de te kloppen tijd blijven, mede doordat het halverwege de kwalificatie even wat harder ging regenen.

In de slotfase van de kwalificatie droogde het zeven kilometer lange asfaltlint door de Ardennen langzaam op, maar niemand zou de tijd van Doohan weten te verbeteren. Van de overige 27 coureurs die deelnamen aan de sessie kwam Victor Martins het dichtste bij de Australiër in de buurt. Op P2 gaf de coureur van MP Motorsport echter 0.704 seconde toe op de polesitter. In de slotfase voorkwam Alexander Smolyar dat MP Motorsport de tweede en derde plek voor zich zou opeisen. De ART-coureur was nog geen tiende langzamer dan Martins en op zijn beurt weer 0.014 seconde sneller dan Caio Collet. Ook Logan Sargeant en Clement Novalak, de snelste uit de vrije training, stonden er goed bij met een vijfde en zesde tijd.

Daarachter vielen grote gaten in de F3-kwalificatie. Mercedes-protegé Frederik Vesti noteerde de zevende tijd op 1,3 tellen van Doohan. Zijn achterstand op Novalak was bovendien een halve tel, terwijl hij op zijn beurt weer een halve seconde marge had op David Schumacher, Johnathan Hoggard en Roman Stanek. Zij voltooiden de top-tien in deze kwalificatie.

Kampioenschapsleider Dennis Hauger kende een moeizame kwalificatie in de Belgische regen. De Noor van Prema kwam niet verder dan de veertiende tijd. Daarmee verschafte hij zichzelf een betere uitgangspositie dan Tijmen van der Helm. De enige Nederlandse deelnemer in de Formule 3, die uitkomt voor MP Motorsport, reed de 21ste tijd. Bovendien viel hij in de laatste minuut stil in Blanchimont, waardoor de kwalificatie vroegtijdig ten einde kwam.

De eerste Formule 3-race van dit weekend op Spa-Francorchamps begint zaterdagochtend om 10.05 uur. Vanwege de reversed grid is de pole-position dan voor Lorenzo Colombo, die de eerste rij deelt met Jak Crawford.

Uitslag Formule 3 België - Kwalificatie