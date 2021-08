Doohan grijpt tweede Formule 3-zege op Spa-Francorchamps

Doohan mocht de tweede race van de dag van pole-position aanvangen en dook na een goede start als leider La Source in. Op een halfnatte baan kon Trident-teamgenoot David Schumacher aansluiten op de tweede plek, terwijl Logan Sargeant vanaf de vijfde startplek naar de derde plaats klom.

Vooraan kon Doohan al snel een gat slaan naar de rest van het veld, terwijl het in de strijd om de negende plek fout ging voor Johnathan Hoggard. In Pouhon kwam de Brit in aanraking met Arthur Leclerc, die een fraaie inhaalactie buitenom maakte. Hoggard spinde en kwam achterstevoren stil te staan op de baan, waarna hij achteraan het veld moest aansluiten.

Tweede deel vol neutralisaties

Halverwege de race pakten donkere wolken zich samen boven de Ardennen en leek er opnieuw een regenbui aan te komen, maar de weersomstandigheden speelden niet echt meer een rol van betekenis na een spin van Matteo Nannini in de chicane. De Italiaan had daarna zijn auto af laten slaan, waarna de wedstrijdleiding eerst een virtuele safety car instelde, alvorens de fysieke safety car de baan op werd gestuurd.

Aan het einde van de dertiende ronde was het inmiddels begonnen met regenen en werd het hele veld onder aanvoering van Doohan weer losgelaten. Vrijwel meteen moest de race echter weer geneutraliseerd worden na een crash in Raidillon. Calan Williams en thuisrijder Amaury Cordeel konden gelukkig zonder kleerscheuren uitstappen, maar de race zou daarna vanwege het bereiken van de tijdslimiet niet meer worden hervat.

Zo eindigde de race achter de safety car met een relatief onbedreigde overwinning voor Doohan, die zondag ook de derde race van pole-position mag starten. Schumacher maakte er een 1-2 van namens Trident, voor Logan Sargeant op de derde plek. Caio Collet kwam namens MP Motorsport als vierde over de finish. Clement Novalak was de derde Trident-coureur bij de beste vijf.

Uitslag Formule 3 Spa-Francorchamps - Race 2