De talenten uit het FIA Formule 3-kampioenschap bereiden zich deze week drie dagen lang voor op de seizoensopener, die over anderhalve week eveneens in Bahrein plaatsvindt. Op dag 1 ging de snelste tijd naar Zane Maloney met een 1.47.614. Op de tweede dag ging het iets sneller. Isack Hadjar noteerde in de ochtendsessie een 1.47.516 en was daarmee 0,086 seconden sneller dan Victor Martins. Jonny Edgar noteerde op iets meer dan een tiende de derde tijd, gevolgd door Gregoire Saucy en Juan Manuel Correa. Laatstgenoemde keerde terug in de auto na een inconclusive coronatest.

De Russische MP Motorsport-coureur Alexander Smolyar noteerde in de ochtend de zevende tijd, teamgenoten Caio Collet en Kush Maini eindigden als dertiende en achttiende. Franco Colapinto was de beste rijder in dienst van Van Amersfoort Racing met de veertiende stek.

In de middag ging de beste tijd naar Martins met een 1.48.250, een ruime tiende sneller dan Roman Stanek. Hadjar zat er met P3 opnieuw goed bij, voor Saucy en Smolyar. Collet en Maini eindigden namens MP ook keurig in de top tien. Colapinto was met P13 opnieuw de beste VAR-coureur.