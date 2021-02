Nederlands talent Van der Helm krijgt kans in F3: "Mooie promotie"

Van der Helm begint in 2021 pas aan zijn derde seizoen in de internationale autosport. Het gaat met andere woorden in sneltreinvaart. Net zoals bij vele talenten is de racerij hem met de paplepel ingegoten, in het geval van Van der Helm met name via zijn vader - zelf ook een aardige karter. Na successen in de kartsport volgde voor Van der Helm junior in 2019 de opstap naar het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Overigens ook met MP Motorsport, het team waar hij dit jaar terugkeert. "In dat opzicht is het wel mooi, terugkomen op het oude nest. Maar het is vooral een mooie promotie voor mij, ik zie dit als een nieuw 'level'. Het niveau ligt in de breedte erg hoog en het managen van de banden wordt ook een behoorlijke uitdaging."

F3-kans eerder dan verwacht, idealiter oogsten in twee jaren

Deze promotie brengt hem ook meteen op de autosportladder onder de Formule 1, al was dat in eerste instantie niet eens de bedoeling voor 2021. "Nou, eigenlijk was ons hoofdplan om nog een jaartje te doen wat we vorig jaar ook al deden: de Formule Renault. Maar aan het eind van vorig seizoen hebben we ervoor gekozen om toch maar een test van de Formule 3 mee te pakken. Toen zijn we erachter gekomen dat we beter meteen Formule 3 kunnen doen. Het is net een iets grotere stap voor mij", vervolgt hij het interview met Motorsport.com Nederland.

Aan die eerste Formule 3-test met HWA (in oktober 2020) zit overigens nog een bijzonder verhaal vast. "Ik was niet super tevreden over mezelf, maar reed met een gebroken pols rond. Dat verklaart natuurlijk het één en ander. Toen die breuk hersteld was, hebben we nog een andere test in een GP3-auto gedaan. Die ging wel precies zoals we zouden willen, dat gaf vertrouwen. Ik kijk dan ook positief naar komend jaar en ben vooral benieuwd hoe de volgende test in een Formule 3-auto gaat." Daar moet Van der Helm overigens nog wel eventjes op wachten. De pre-season test stond in eerste instantie voor 25 en 26 februari gepland in Jerez, maar die is door corona en de reisbeperkingen voor Britse onderdanen tot nader bericht uitgesteld.

Dit maakt het lastig om te voorspellen wat Van der Helm in zijn 'rookie season' kan uitrichten. Toch heeft de jongeling al wel een traject voor ogen, idealiter een traject van twee jaren in de Formule 3. "Ik moet proberen om dit seizoen in de middenmoot te starten en gaandeweg het jaar naar voren te komen. Dat is de planning die ik voor ogen heb, zodat we het jaar daarna iets moois kunnen neerzetten." Hij stipt daarmee een beproefd recept aan voor coureurs uit de juniorklassen: beginnen met een leerjaar en oogsten in het tweede seizoen. "Dat is wel het plan ja, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Aan het eind van dit jaar moeten we maar kijken hoe het is gegaan en wat er verder mogelijk is." In dat leertraject kijkt Van der Helm trouwens met bovenmatige interesse naar zijn nieuwe MP-teamgenoten Victor Martins en Caio Collet. "Ik ken ze al een beetje van vorig jaar, gewoon twee sterke teamgenoten. Ik denk ook dat we elkaar verder vooruit kunnen helpen. Ik kan me in ieder geval mooi aan hen optrekken."

De Nederlandse eer hooghouden in F3: "Staan meteen in de spotlights"

Van der Helm is vooralsnog de enige Nederlander op de Formule 3-grid van 2021. Doordat de toekomst van Bent Viscaal en Richard Verschoor nog altijd ongewis is, staat hij zelfs als enige Nederlander in het voortraject van de Formule 1 ingeschreven. "Ha, dat klopt. We hebben de spotlights dit jaar op ons gericht om de Nederlandse eer hoog te houden", reageert Van der Helm met een lach. Verder blijft hij trouwens nuchter. Dat hij straks in het voorprogramma van de Formule 1 mag uitkomen, verandert weinig tot niets. "Nee, dat het F3-kampioenschap in het bijzijn van de Formule 1 wordt verreden, maakt me in principe niets uit. Het is leuk hoor, maar het gaat er vooral om hoe we zelf presteren. Ik kijk altijd naar mezelf, dat verandert niet."

Toch zit er wel een klein voordeel aan. Als corona het toelaat, mag Van der Helm namelijk acte de présence geven in het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. "Ja, maar laten we eerst hopen dat we een normaal raceseizoen kunnen hebben en corona een keer achter ons kunnen laten. Ik vind Zandvoort overigens wel een leuke baan, zeker met die nieuwe kombochten erin. Met de Formule Renault-auto was het nog wat lastig inhalen, we hadden geen DRS en het rechte stuk is niet superlang. Maar ik denk dat inhalen met Formule 3-auto’s iets beter kan, het is in ieder geval wel iets om naar uit te kijken."

Zover is het echter nog niet. Tot die tijd doet Van der Helm er alles aan om klaar te zijn voor het weekend van 9 mei, zijn stip aan de horizon. Met de kennis van nu worden dan in Barcelona de eerste races van het Formule 3-seizoen 2021 verreden. "Hoe mijn voorbereiding er tot die tijd uitziet? Nou, vooral veel simmen en zorgen dat ik fit blijf. Als we eindelijk weer in de echte auto mogen stappen, dan moet ik er klaar voor zijn en goed voorbereid zijn. Ik ga volgende week ook even bij het team langs. Dan kunnen we alles bespreken en iedereen even ontmoeten. Maar ik heb er het volste vertrouwen in. Het is een ervaren team en ik denk dat het allemaal wel goed moet komen."