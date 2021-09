Interview David Schumacher: "Wil graag weer twee Schumi's op F1-grid"

Het gesprek met de ranke Schumacher vindt plaats op het TT Circuit. David wordt tijdens het DTM-weekend niet geacht in één van de GT3-bolides te stappen, maar verzorgt taxiritjes in de tweezitter van MP Motorsport. Gevraagd of dat betekent dat hij volgend jaar voor de Nederlandse formatie uitkomt, kan David een lach niet onderdrukken. “Nee hoor, absoluut niet. Maar mijn vader is hier enkele weken geleden geweest en toen is het idee ontstaan om voor Dekra wat taxiritjes te doen. Het is leuk, vooral om de reacties na afloop te zien. Sommige passagiers heb ik behoorlijk laten schrikken”, aldus de nummer elf uit het F3-kampioenschap.

Het leidt automatisch naar het huidige seizoen, een jaar met twee gezichten, al is dat nog een understatement. In werkelijkheid is het een wereld van verschil. De eerste maanden worstelde Schumacher nog met Trident, maar na zijn zege in Oostenrijk doet hij structureel mee vooraan. “Het is net alsof er iets van mijn schouders is gevallen. Nu kan ik veel vrijer rijden en geniet ik er ook echt van. Naast dat mentale aspect doet iedereen in het team er een schepje bovenop, die overwinning in Spielberg is echt een boost voor iedereen geweest. Zo moest mijn engineer huilen van vreugde doordat het pas zijn eerste F3-zege was. Iedereen weet nu dat ik het kan.”

Druk van de achternaam en een 'volledig verkeerd' team

Dat laatste heeft Schumacher de bevestiging gegeven die hij zo hard nodig had. Met de achternaam Schumacher staat de druk namelijk altijd op de ketel. Het publiek verwacht prestaties en als die uitblijven, kan de last van die naam als een boemerang terugkomen. Het is precies wat er in 2020 is gebeurd toen Schumacher voor het F3-team van Charouz reed. “Daar deden ze het compleet verkeerd”, valt hij maar meteen met de deur in huis. “Het was heel lastig om in een auto te zitten waarvan ik wist dat hij geen potentie had om vooraan te rijden. Maar van de buitenstaanders zag niemand dat. Mensen denken altijd 'in F3 heeft iedereen dezelfde motor, dezelfde auto en dus dezelfde kansen'. Maar zo is het absoluut niet.”

Schumacher legt uit dat er bijzonder veel verschil tussen de teams zit en spaart zijn oude formatie niet in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Ik heb dit jaar gemerkt dat Charouz, het team waar ik vorig jaar zat, het volledig verkeerd deed met de afstelling. Mijn huidige engineers schudden zelfs met hun hoofden toen ik vertelde wat we daar allemaal deden. ‘Hoe kun je überhaupt met zo’n auto rijden’ vroegen ze zich af. Het is mentaal dan ook een lastig jaar voor mij geweest.” Enkele weken geleden stak Ralf Schumacher de hand overigens al in eigen boezem, toen hij aan deze site liet weten: “Het is volledig mijn fout, ik heb David naar het verkeerde team gestuurd.”

Anno 2021 zit Schumacher bij Trident en kan hij na een aanloopperiode wel voor de prijzen meedoen. “Het is mijn tweede jaar in F3, maar het voelt in alles als mijn eerste seizoen. Alles wat ik vorig jaar met Charouz heb geleerd, hebben we weg kunnen gooien.” Desondanks is het wel degelijk zijn tweede F3-jaar en kijken Formule 1-teams toch naar de leercurve van een jonge coureur. Wat is dan wijsheid voor 2022, nog een jaar F3 om voor de titel te vechten of een stap maken naar de Formule 2? “Dat is een hele goede vraag”, countert Schumacher met een lach. “We zullen het in de komende maanden beslissen, momenteel kan ik daar niks over te zeggen.”

F1 als doel, docu nog niet gezien: "Gehoord dat het einde vrij triest is"

Gevraagd wat zijn eigen voorkeur geniet als plan A, blijkt Schumacher wel scherp: “De Formule 1 natuurlijk!” Het geeft aan welke stip hij voor zichzelf aan de horizon heeft gezet: net als met Michael en Ralf weer twee Schumachers in de koningsklasse krijgen. “Dat is het plan ja, daar kijk ik in ieder geval enorm naar uit.” In dat geval zou David zijn neef Mick gezelschap bieden op het hoogste niveau. “Hij doet het momenteel goed, al is zijn progressie lastig te beoordelen doordat hij in de slechtste auto van de Formule 1 zit. Dat heeft trouwens voor- en nadelen. Zo kan hij zich wel in alle rust ontwikkelen. Mick moet alleen zorgen dat hij sneller is dan zijn teammaat en dat lukt meestal wel.” Opgemerkt dat de Haas-coureurs elkaar nogal eens in de wielen rijden, reageert David: “Ja, Mazepin is een erg agressieve coureur. Dat was hij in de opstapklassen al, maar in F1 ligt de topsnelheid hoger en hangt er ook een ander prijskaartje aan. Zo hard met je teammaat vechten lijkt me niet verstandig, het kost het team alleen maar geld…”

Waar deze Haas-clash de tongen in de Formule 1-paddock wel losmaakt, is dat momenteel niet het voornaamste gespreksonderwerp bij de naam Schumacher. Dat is immers de documentaire die Netflix heeft uitgebracht over Michael. Hoe kijkt David daar als familielid eigenlijk naar? “Nou om heel eerlijk te zijn heb ik die documentaire nog helemaal nog niet bekeken”, lacht Schumacher tijdens het DTM-weekend in Assen. “Ik heb er nog niet echt tijd voor gemaakt en heb ook gehoord dat het einde vrij triest is. Ik houd eigenlijk niet zo van verdrietige films, al zal ik uiteindelijk wel gaan kijken. Maar goed, ik weet toch al veel van wat erin zit en wat mijn oom in zijn racecarrière heeft meegemaakt. Andere dingen heb ik opgezocht, al zal ik die documentaire op een later moment wel bekijken.”