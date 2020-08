Viscaal over zege na zinderende slotfase: “Het was aardig krap”

Viscaal lag vrijwel de gehele race tweede, alvorens hij in de slotronde het vuur opende op Lirim Zendeli. Wat volgde was een zinderend duel dat pas in de laatste meters werd beslist. “Het was een tactisch schaakspel”, omschrijft Viscaal de race. “Het was van begin tot eind interessant.” Om daar snel aan toe te voegen: “Voor mij dan in elk geval! Het zal niet voor iedereen van begin tot eind interessant zijn geweest. Voor degenen die keken, werd het natuurlijk pas op het laatst spannend.”

Viscaal beleefde een goede start vanaf de derde plek, maar moest razendsnel reageren op de slecht wegkomende Ben Barnicoat, die recht voor hem op pole-position stond. “De afstand tussen de pole-position en de plek waar ik startte, is aardig kort, maar je weet dat als iemand bijna afslaat, je snel moet reageren en dat gebeurde gelukkig ook”, geeft hij zichzelf een schouderklopje. Door de slechte start van Barnicoat kon Zendeli vanaf de tweede positie op de startopstelling eenvoudig naar de leiding gaan. Viscaal dook bij het ingaan van de eerste bocht in het kielzog bij de Duitser van Albanese afkomst. Als Barnicoat normaal van zijn plek was gekomen, had de Tukker naar eigen zeggen op een nog betere positie gelegen na de eerste knik. “Alleen daardoor kon ik eigenlijk niet de leiding nemen”, wijst hij naar het trage vertrek van de Brit. “Mijn start was zodanig goed dat het normaal gesproken wel goed was geweest voor de eerste plek. Maar doordat ik een uitwijkende manoeuvre moest maken, ging er weer wat snelheid uit.”

Viscaal reed vervolgens samen met Zendeli weg bij de rest van het veld, maar het zou dus tot de laatste ronde duren voordat hij de aanval zou openen op de Trident-coureur. Viscaal: “De bandenslijtage is hoog op Silverstone. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1 maar ook voor ons. Je weet ook dat als je iemand volgt, je bandenslijtage hoog is. Dus dan is het zaak om dusdanig goed met je banden om te gaan dat je aan het einde van de race kunt aanvallen. Dat gebeurde nu.” De coureur van MP Motorsport maakte zijn eerste move bij Copse. “Hij maakte een klein foutje, maar zijn achterbanden waren ook al helemaal aan gort. Daardoor zag ik mijn kans schoon. Ik ging ervoor, alleen merk je dan wel dat Hangar Straight erg lang is zonder DRS, terwijl degene achter je wel DRS heeft!” Zendeli ging aan het einde van het rechte eind in de tegenaanval, waarna het tweetal meerdere bochten zij aan zij reed alvorens de Nederlander aan het langste eind trok. “Dat was aardig krap”, zegt Viscaal met veel gevoel voor understatement.

In de eerste race op zaterdag werd Viscaal achtste, nadat hij op vrijdag zijn beste kwalificatie tot dusver had gereden, met een vijfde plek op de grid als resultaat. “Eigenlijk ging het die wedstrijd wel heel goed”, aldus Viscaal, ondanks de drie verloren posities. “Want in de eerste ronde had ik een touché met Jack Doohan, die met zijn voorvleugel mijn vloer beschadigde. Ik klaagde over de radio al erg over overstuur, maar dat kwam dus gewoon door de schade aan de vloer. Hierna had ik al wel zo’n voorgevoel dat het wel eens goed zou kunnen gaan in de tweede race.”

Nog steeds geen belletje van F1-team

Viscaal wordt een van de grote verrassingen van dit Formule 3-seizoen genoemd. “Ik ben vooral blij met de progressie”, reageert de 20-jarige coureur uit Albergen daarop. “In Hongarije was het natuurlijk nat, dus dan wil je het natuurlijk ook graag een keer op een droge baan laten zien. Dat dat afgelopen weekend lukte, was fantastisch. Dus ja, ik ben wel tevreden.” Over zijn doelen voor de resterende vier raceweekenden in 2020: “Nou, natuurlijk zo constant mogelijk rijden en ervoor zorgen dat we elke keer competitief zijn in de kwalificatie. Vooral dat laatste is nog wel een puntje waaraan we kunnen werken, al ging het dit keer met een vijfde plek best oké. Een goede kwalificatie maakt de rest van het weekend gewoon een stuk makkelijker, dus mijn persoonlijke doel is om het goed te doen in de kwalificatie zodat we daarna weer voor het podium kunnen gaan.”

Na zijn sensationele race in Hongarije vroegen we enigszins gekscherend of er al een Formule 1-team had gebeld. Wanneer we die vraag nu nog eens stellen, klinkt het lachend: “Ik zit de hele dag bij de telefoon, maar tevergeefs!”