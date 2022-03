Hadjar wint eerste Formule 3-race na tijdstraf voor Bearman

De Formule 3 racet dit seizoen weer in het format dat tot en met 2020 gebruikelijk was, met twee wedstrijden per weekend. Wel vindt de sprintrace nu al op zaterdag plaats en de hoofdrace pas op zondag. De eerste zes startrijen voor de sprintrace worden bepaald door de top twaalf van de kwalificatie-uitslag op vrijdag om te keren.

Daardoor was de pole-position zaterdag voor de ouverture in Bahrein voor Zak O'Sullivan, met Oliver Bearman naast zich op de eerste startrij. Na het doven van de rode lichten wist O'Sullivan zijn koppositie te behouden, ondanks behoorlijk aandringen van Bearman in de run naar de eerste bocht. Vervolgens trok O'Sullivan een gat van 1,2 seconde, maar het lukte hem niet die voorsprong te behouden.

In de vijfde van in totaal twintig ronden had Bearman het gat weer gedicht, om O'Sullivan in de bochtencombinatie 5-6 van de leiding te beroven. Bearman leek daarna naar een onbedreigde overwinning te rijden. Hij finishte met 3,5 seconde voorsprong op de nummer twee, maar wegens het overschrijden van de track limits kreeg hij na de race een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. Daardoor moest de Brit genoegen nemen met P2.

Isack Hadjar kreeg door de straf van Bearman de winst in de schoot geworpen. De Fransman was als vierde gestart, maar had zich eerder in de race al goed naar voren gewerkt. De Rus Alexander Smolyar, rijdend onder neutrale vlag, eindigde op 3,5 seconde van Hadjar als derde. Zane Maloney en Arthur Leclerc werden respectievelijk vierde en vijfde, gevolgd door O'Sullivan. De polesitter bleek te veel van zijn banden te hebben gevergd en viel daardoor in de laatste ronden terug naar de zesde positie. Caio Collet, Kaylen Frederick, Juan Manuel Correa en David Vidales completeerden de top-tien.

Franco Colapinto en Roman Stanek, die zondag voor de hoofdrace de eerste startrij delen, konden zich niet in de strijd om de punten mengen. Beide coureurs hadden een aanvaring bij de start, waarbij Stanek een lekke band opliep. De Tsjech werd uiteindelijk 24ste, één positie voor Van Amersfoort-rijder Colapinto.