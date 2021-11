Saucy promoveert binnen ART GP naar FIA Formule 3

Saucy werd dit jaar met het Franse team kampioen in de Formula Regional European by Alpine. Hij pakte acht overwinningen en tien podiumplaatsen. Eerder deze week testte hij in Valencia al voor ART in de Formule 3-bolide en noteerde direct de snelste weektijd. “Ik ben vereerd en blij het avontuur met zo’n fantastisch team als ART Grand Prix voort te zetten”, aldus de Zwitser. “Ik ken het team en de werkwijzen. Dat is zeer waardevol met het oog op de voorbereiding op volgend seizoen. De Valencia-test verliep erg goed, ook al waren er veel nieuwe dingen waaraan ik moest wennen. Het is echter nog veel te vroeg om doelen te stellen.”

De 21-jarige coureur reed op zondag nog in de FREC en minder dan 24 uur later zat hij in Valencia in de Formule 3-bolide. Op de slotdag noteerde Saucy de snelste tijd, op dag 1 en 2 eindigde hij als tweede achter respectievelijk Jack Doohan (Van Amersfoort Racing) en Jak Crawford (Prema).