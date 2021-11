Saucy bovenaan op laatste Formule 3-testdag in Valencia

Nadat het Formule 3-seizoen onlangs al tot een einde kwam met het finaleweekend in Sochi, mochten de ingeschreven teams voor 2022 – inclusief nieuwkomer Van Amersfoort Racing – deze week nog drie dagen aan de bak op het circuit van Valencia. Op de laatste testdag gaf regerend Europees Formula Regional-kampioen Gregoire Saucy zijn visitekaartje af door de snelste tijd van de driedaagse testsessie te noteren. De Zwitser klokte woensdagochtend namens ART Grand Prix een 1.21.300.

Saucy voelde zich deze week meteen op zijn plek in een Formule 3-bolide, nadat hij afgelopen zondag in Monza nog de Formula Regional-titel had gepakt. “De opstap is makkelijker gebleken dan gedacht”, aldus de Zwitser, die woensdag Caio Collet namens het Nederlandse MP Motorsport van de eerste plek af hield. Roman Stanek, die in actie kwam voor kersvers kampioen Trident, klokte de derde tijd.

Jack Doohan, die dit jaar net naast het Formule 3-kampioenschap greep, reed namens Van Amersfoort Racing de vierde tijd van de dag dankzij een 1.21.437. Met een 1.22.354 was de Australiër wel de snelste coureur van de middagsessie. Doohan was maandag nog de snelste rijder van de dag, toen hij namens Van Amersfoort al een 1.22.402 liet noteren, Red Bull-junior Jak Crawford was dinsdag op de tweede dag de snelste in dienst van het Italiaanse team van Prema.