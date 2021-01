Vesti wordt Mercedes-junior, stapt over naar ART in Formule 3

Vorige week ging al rond dat Vesti bij Mercedes op de radar stond om toegevoegd te worden aan het opleidingsprogramma en nu volgt er dus een bevestiging. De onlangs 19 jaar oud geworden Deen voegt zich bij Williams F1-coureur George Russell, Paul Aron en karters Andrea Kimi Antonelli en Alex Powell, die zich al Mercedes-junior mochten noemen. De Duitse autofabrikant heeft meteen ook de raceplannen van Vesti uit de doeken gedaan: hij blijft actief in de Formule 3, waar hij kampioensformatie Prema verruilt voor ART Grand Prix. Met dat team werd Russell als juniorrijder van Mercedes kampioen in de GP3 en de Formule 2.

Het toetreden tot het opleidingsprogramma van Mercedes is voor Vesti een ‘droom’ die uitkomt. “Ik heb hier jarenlang hard voor gewerkt en die motivatie heeft mij iedere dag beter gemaakt”, zei hij. “Het is een enorme boost voor mijn carrière dat ik nu samenwerk met Mercedes, het beste team ter wereld, en ik kijk er enorm naar uit om een krachtige relatie op te bouwen in de toekomst. Ik bewonder de mentaliteit en werkhouding van Mercedes enorm, want dat heeft ze geholpen om zo succesvol te worden. Ze kiezen hun juniorrijders zeer zorgvuldig, dus ik kijk ernaar uit onderdeel te worden van het programma, met ze te werken en me als coureur te ontwikkelen. Ik wil Toto [Wolff] en het team bedanken voor hun geloof in mij en mijn toekomst.”

Mercedes had de ogen al enige tijd gericht op Vesti, wat deels ook aan de ijver van de coureur zelf te danken was. “Zijn toewijding en vastberadenheid zien we graag en respecteren wij enorm”, zei Gwen Lagrue, adviseur rijdersontwikkeling bij Mercedes. “Ik herinner me dat hij mij updates stuurde tijdens zijn debuutseizoenen in de single-seaters, waarin hij details over zijn progressie deelde. Dat waarderen wij altijd enorm. Zijn FREC-titel in 2019 was indrukwekkend en afgelopen jaar was hij zeer consistent in de FIA F3. We verwelkomen hem graag in de Mercedes-familie en kijken ernaar uit om hem dit seizoen om de titel te zien vechten.”

Vesti debuteerde in 2020 in de Formule 3 en deed dat met het topteam Prema. Hij scoorde drie overwinningen op weg naar de vierde plaats in het kampioenschap. Hij verdiende de stap naar het voorportaal van de Formule 1 door in 2019 de titel in het Formula Regional European Championship (kortweg FREC) te winnen. Destijds won hij dertien van de 24 races en stond hij twintig keer op het podium. In 2017 en 2018 werkte Vesti meerdere Formule 4-kampioenschappen af, nadat hij in 2016 in de autosport debuteerde in de Deense Formule Ford.