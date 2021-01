Mercedes wil F3-coureur Vesti toevoegen aan opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van Mercedes is niet zo omvangrijk als de programma’s van concurrenten Red Bull en Ferrari, met momenteel slechts vier coureurs die er onderdeel van uitmaken. Naast Williams F1-coureur George Russell zijn dat Paul Aron, die afgelopen seizoen in de Formule Renault Eurocup reed, en karters Andrea Kimi Antonelli en Alex Powell. Voor 2021 wordt er op korte termijn een nieuwe naam gepresenteerd, weet Ekstra Bladet. Het gaat om Frederik Vesti. Naar verluidt zijn Mercedes en de Deense coureur al enkele maanden in gesprek en is een overeenkomst nabij.

De inmiddels 19-jarige Vesti werd in 2019 in dienst van Prema de eerste kampioen in de Formula Regional European Championship. Vorig jaar maakte hij met hetzelfde team de stap naar de Formule 3, waarbij hij drie races won en beslag legde op de vierde plaats in het kampioenschap. Volgens de Deense krant komt Vesti in 2021 wederom in die klasse uit, maar wisselt hij wel van team. In dienst van ART Grand Prix zou hij opnieuw een gooi moeten doen naar de titel in de F3, waarmee hij promotie hoopt af te dwingen naar de Formule 2.

Iwasa treedt in voetsporen van Tsunoda

Als de plannen werkelijkheid worden, dan krijgt Vesti komend seizoen hoogstwaarschijnlijk tegenstand van een nieuwe coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull. De energiedrankgigant heeft wederom een Japanse Honda-protegé aan zich verbonden, ditmaal gaat het om Ayumu Iwasa. Hij staat inmiddels als een van de officiële juniorrijders op de website van het Red Bull Junior Team en naar verluidt maakt Honda vrijdag bekend voor welk team Iwasa dit jaar uitkomt in de Formule 3.

Dat brengt het aantal Red Bull-juniors in de F3 op drie. Dennis Hauger is al bevestigd voor een zitje bij Prema, terwijl Jack Doohan waarschijnlijk de overstap maakt naar Trident. Iwasa treedt bovendien in de voetsporen van landgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner debuteerde in 2019 als Red Bull-junior met Honda-steun in de Formule 3, verdiende promotie naar de Formule 2 voor 2020 en met zijn uitstekende prestaties aldaar kreeg hij voor 2021 het tweede zitje bij AlphaTauri in de Formule 1.