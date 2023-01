Vorig jaar liet Franco Colapinto een sterke indruk achter tijdens zijn eerste seizoen in de Formule 3. In het voorprogramma van de Grand Prix van Bahrein wist de nu 19-jarige coureur bij zijn debuut namens Van Amersfoort Racing meteen pole-position te pakken. Die prestatie zou hij de rest van het seizoen niet meer herhalen, maar op weg naar de negende plek in de eindstand wist Colapinto de sprintraces in Imola en Monza te winnen. Daarnaast stond hij in de zaterdagse races in Oostenrijk en Hongarije op het podium af te sluiten, iets wat hem tijdens de zondagse race in Zandvoort ook lukte. Met die prestaties heeft hij Williams definitief overtuigd, want de in Grove gevestigde renstal voegt hem nu toe aan de Driver Academy.

Naast zijn rol in het opleidingstraject van Williams, waarvoor hij zowel op het circuit als in de simulator werk gaat verrichten, keert Colapinto in 2023 ook terug in de Formule 3. Hij verruilt VAR voor MP Motorsport, de andere Nederlandse renstal in het voorportaal van de Formule 1. "Het is een echte eer om mij als opleidingscoureur bij Williams te voegen. Het is een ongelofelijke kans en daar ben ik voor eeuwig dankbaar voor", zegt de Argentijn, die ernaar uitkijkt om bij die renstal in de voetsporen van landgenoot Carlos Reutemann te treden. Ook heeft Colapinto zin in zijn F3-avontuur bij MP Motorsport, waarvoor hij in de Formule Renault Eurocup al uitkwam en races won. "Het doel is om dit jaar nog meer voor elkaar te krijgen. Mijn eerste jaar in F3 draaide om leren en die kennis ga ik gebruiken om dit jaar voor de titel te gaan."

Colapinto maakte in 2018 zijn debuut in de autosport met vier races in de Spaanse Formule 4. Daarvan wist hij er meteen een te winnen. Het bleek de opmaat richting de Spaanse F4-titel in 2019, toen hij elf van de 21 races op zijn naam schreef. Via de Formule Renault Eurocup en Formula Regional European promoveerde hij in 2022 naar de Formule 3, waarin hij komend seizoen dus opnieuw racet. Daar komt hij onder meer Zak O'Sullivan tegen, de Brit die sinds begin 2022 al onderdeel is van de Williams Driver Academy. Ook Oliver Gray en Jamie Chadwick zijn lid van het opleidingstraject, van waaruit Logan Sargeant dit jaar doorstroomt naar het F1-team.