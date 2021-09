F3 toch niet naar Verenigde Staten, slotronde verplaatst naar Sochi

Dit weekend werkt de Formule 3 de zesde van zeven geplande ronden af in Zandvoort. Op de oorspronkelijke kalender van de klasse stond de seizoensfinale tussen 22 en 24 oktober gepland op het Circuit of the Americas in Austin. Daarmee zou de F3 voor het eerst een bezoek brengen aan de Verenigde Staten, maar het gaat er dus toch niet van komen.

De teams werden gedurende het Grand Prix-weekend in Nederland geïnformeerd dat het slotweekend van het seizoen wordt afgewerkt op het Sochi Autodrom. Ook daar gaat de Formule 3 in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Die keuze heeft de organisatie gemaakt vanwege veranderingen in de logistiek. Dit heeft een forse impact gehad op de kosten van het vervoer van vracht naar de Verenigde Staten. Dat maakte racen in de VS onmogelijk voor F3 en dus wordt de seizoensafsluiter nu tussen 24 en 26 september in Rusland gehouden.

“Deze verandering van de kalender is overeengekomen door alle betrokkenen vanwege onvermijdelijke logistieke veranderingen, die een forse impact hebben op de totale kosten van het geplande F3-evenement in Austin”, leest de verklaring van het kampioenschap. “De F3-promotor bevestigt dat zowel de Formule 2 als de Formule 3 drie races rijden gedurende het evenement in Sochi.”

De Formule 3 zou in Austin samen met de W Series het voorprogramma van de Formule 1-race vormen. De F3 komt dus niet, maar de W Series heeft aangegeven nog steeds de intentie te hebben om op het Circuit of the Americas te racen.