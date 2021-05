Hauger met minimaal verschil naar F3-pole, Van der Helm op P22

Dertig coureurs begonnen om 13.45 uur op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan de eerste kwalificatie van het Formule 3-seizoen. Onder hen één Nederlander en één Belg: dat zijn Tijmen van der Helm, die dit jaar bij MP Motorsport zijn debuut maakt in de klasse, en mede-debutant Amaury Cordeel van Campos. Zij behoren tot de achttien debutanten die de Formule 3 telt in 2021. Allemaal kwamen zij binnen twee minuten na de start van de sessie de baan op voor hun eerste kwalificatierun. Daarbij werd in grote lijnen het stramien van de afgelopen seizoenen aangehouden, met twee opwarmronden voordat er serieuze tijden werden genoteerd.

Na de eerste snelle ronden bezette Trident-rijder Jack Doohan de eerste positie door een 1.33.580 te noteren. Het verschil met Matteo Nannini op P2 was met 0.025 seconde echter minimaal. Op bijna twee tienden volgde Arthur Leclerc op de derde plaats, met Logan Sargeant op ruim drie tienden als vierde. Daarachter zaten liefst zes rijders binnen een tiende van elkaar, aangevoerd door Olli Caldwell, Lorenzo Colombo en Juan Manuel Correa, die terugkeert na de horrorblessure die hij in 2019 op Spa-Francorchamps opliep bij het ongeluk dat Anthoine Hubert zijn leven kostte.

Na een korte stop voor nieuwe banden kwamen de meeste rijders meteen terug op de baan voor hun tweede run en Dennis Hauger nam daarbij de koppositie over van Doohan door 1.33.138 te noteren. Lang kon hij niet genieten van P1, want luttele seconden later heroverde Doohan de eerste plek met 1.33.091. Ook Clement Novalak en Frederik Vesti toonden zich winnaars van de tweede run, zij klommen naar de derde en vierde positie. Ook Van der Helm slaagde erin om zich te verbeteren en klom naar P18, een plekje voor Cordeel.

De beslissing viel echter pas tijdens de derde en laatste run en dat had gevolgen voor Doohan. De hele sessie leek hij de sterkste te zijn, maar in de laatste vliegende ronde greep Hauger de pole-position voor zijn neus weg. De Noor van Prema reed 1.32.904 en daarmee was hij slechts 0.006 seconde sneller dan Doohan. Op slechts 0.061 seconde volgde Victor Martins namens MP Motorsport op de derde plaats. Nannini bekroonde een sterke kwalificatie met de vierde startpositie, gevolgd door Vesti en Caldwell. Novalak en Sargeant vormen zaterdag de vierde rij op de grid met hun zevende en achtste tijd, terwijl David Schumacher en Caio Collet de top-tien afronden. Van der Helm was de eerste coureur buiten een seconde van Hauger en moet genoegen nemen met startpositie 22, Cordeel kwam niet verder dan P25.

Zaterdagochtend om 10.35 uur staat de start van de eerste van drie F3-races op het Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma.

Uitslag kwalificatie Formule 3 Spanje