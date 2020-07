Eerste pole F3-seizoen voor Fernandez, Verschoor nipt in top-10

Het licht aan het eind van de pitstraat ging om 14.05 uur op groen voor de eerste kwalificatie van het FIA Formule 3-seizoen 2020. Het gros van de teams koos ervoor om de rijders voor twee runs naar buiten te sturen in de 30 minuten durende sessie, waarin de coureurs veel en lang op het asfalt te vinden waren. Aanvankelijk leek Prema de uitstekende vorm van vorig seizoen vast te houden, want na afloop van de eerste run bezette het team de posities 1, 3 en 4. Van het drietal was Logan Sargeant de snelste, hij was van alle coureurs de enige die een tijd onder de 1 minuut en 20 seconden reed.

Het tempo werd echter fors opgevoerd in de tweede run, die voor de meeste rijders bestond uit meerdere ronden om de banden op te warmen, gevolgd door twee of drie snelle ronden. In eerste instantie belandde de snelste tijd in handen van Lirim Zendeli en tot vlak voor het einde van de sessie leek hij met een 1:19.445 de eerste pole position van het Formule 3-seizoen te pakken. Fernandez stak daar echter een stokje voor door 0,016 seconde onder de tijd van Zendeli te duiken. De ART-coureur pakte zodoende zijn eerste pole position in het kampioenschap.

Op de derde positie volgde de snelste Prema en dat was Oscar Piastri. Hij gaf iets meer dan een tiende toe op Fernandez en werd op de hielen gezeten door teamgenoot Sargeant, met wie Piastri de tweede rij op de grid deelt. Jake Hughes zette zijn HWA Racelab-bolide op de vijfde startpositie, gevolgd door de derde Prema van Frederik Vesti. Op bijna drie tienden van Fernandez reden David Beckmann en Alexander Peroni respectievelijk de zevende en achtste tijd, gevolgd door de beste Nederlander van de kwalificatie: Richard Verschoor. Zaterdag neemt de rijder van MP Motorsport op de grid plaats naast de 16-jarige Roman Stanek, die op het laatste moment door Charouz werd bevestigd voor de races in Oostenrijk. De tweede Nederlander van MP Motorsport, Bent Viscaal, start zaterdag vanaf de dertiende positie.