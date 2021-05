Formule 3 verandert kalender na verschuiving Franse GP

De Formule 1 kondigde afgelopen week aan dat de Grand Prix van Turkije niet door kan gaan. Om het aantal van 23 races op de kalender te handhaven heeft de koningsklasse besloten om op 27 juni een extra race te organiseren op de Red Bull Ring. Als gevolg daarvan is de Grand Prix van Frankrijk, die voor die datum gepland stond, een week vervroegd. De ontmoeting op Paul Ricard vindt nu dus plaats tussen 18 en 20 juni.

Die verschuivingen hebben ook gevolgen voor de kalender van de Formule 3, dat in Frankrijk samen met de W Series het voorprogramma van de F1 zou vormen. De klasse, die in 2019 is ontstaan als fusie tussen het Europees Formule 3 en de GP3 Series, houdt vast aan het Franse Grand Prix-weekend, wat betekent dat de eerstvolgende race een week eerder plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland. Het restant van de kalender blijft overigens gehandhaafd met ontmoetingen op de Red Bull Ring (2-4 juli), de Hungaroring, Spa-Francorchamps, Zandvoort en het Circuit of the Americas.

Eerder besloot de W Series juist een ander pad te kiezen met betrekking tot de verplaatste Franse Grand Prix. De raceklasse voor vrouwen houdt juist vast aan het weekend van 25 tot en met 27 juni, wat inhoudt dat de ontmoeting van Paul Ricard is verplaatst naar de Red Bull Ring.

Nieuwe kalender Formule 3-seizoen 2021

Datum Grand Prix Circuit 7-9 mei Grand Prix van Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 18-20 juni (was 25-27 juni) Grand Prix van Frankrijk Paul Ricard 2-4 juli Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 30 juli - 1 augustus Grand Prix van Hongarije Hungaroring 27-29 augustus Grand Prix van België Spa-Francorchamps 3-5 september Grand Prix van Nederland Circuit Zandvoort 22-24 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas