Tot dusver heeft er in de Formule 3 slechts één vrouw aan de start gestaan. Vorig jaar mocht Sophia Floersch namelijk instappen bij Campos Racing. Toen de klasse nog als GP3 door het leven ging, was Tatiana Calderon al meerdere seizoenen actief. Beide dames wisten echter geen aansprekende resultaten te boeken in het voorprogramma van de Formule 1. Desondanks hebben de Formule 2 en de Formule 3 nu een diversiteitsplan opgesteld in de hoop dat de ladder richting de Formule 1 toegankelijker wordt voor vrouwen.

Onderdeel van dat diversiteitsplan is dat de Formule 3 nu de samenwerking zoekt met initiatieven die vrouwen kansen geven in de autosport. De eerste stap wordt komende maand gezet op Magny-Cours, waar de klasse twee testdagen organiseert voor dames. Op de eerste dag, 9 november, mogen W Series-coureurs Nerea Martí en Irina Sidorkova achter het stuur van een F3-bolide kruipen. Een dag later is het de beurt aan Maya Weug en Doriane Pin, die namens Iron Dames in de Formule 4 racen. De test voor de vier dames is bedoeld om de F3-auto te leren kennen met het oog op een toekomstige overstap naar de klasse.

“Deze F3-test is onderdeel van een groter diversiteitsplan met het doel om in de nabije toekomst meer vrouwen in ons kampioenschap te kunnen verwelkomen”, vertelde Formule 3-baas Bruno Michel. “Het is vandaag de dag nog steeds niet gemakkelijk voor vrouwen om toegang te krijgen tot de singleseater-piramide van de FIA. Wij willen helpen om daar verandering in te brengen. Om dat te laten gebeuren, is het belangrijk om bruggen te bouwen tussen onze kampioenschappen en programma’s die vrouwen een kans geven in de autosport.”

'Nieuwe mijlpaal voor promotie van vrouwelijk talent'

Een van die programma’s is de W Academy van de W Series, waarvoor de twee jongste rijdsters van het deelnemersveld uitkwamen in 2021. “De W Series bestaat als pad voor vrouwelijke coureurs richting de hogere klassen binnen de autosport. De aankondiging dat onze twee jongste rijdsters, Irina Sidorkova en Nerea Martí, deel gaan nemen aan een volledige testdag met de Formule 3 is het bewijs dat wij slagen in die missie”, zei W Series CEO Catherine Bond Muir.

Ook het door Deborah Mayer geleide Iron Dames gaat dus een samenwerking aan met de Formule 3, resulterend in een testdag voor Weug en Pin. “Dit is een nieuwe mijlpaal voor het promoten van vrouwelijk talent in de autosport en het vertegenwoordigt alles waarvoor ik het Iron Dames-project heb opgezet: het openen van deuren in de autosport voor vrouwen”, zei Mayer. “Wij zijn vrouwen die gedreven worden door dromen, dromen om op alle niveaus in de autosport actief te zijn. Het is belangrijk dat projecten zoals deze dergelijke kansen blijven bieden, waardoor meer jong talent in de sport belandt.”