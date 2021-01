FIA Formule 3 2021: Overzicht van rijders en teams

Sinds enkele jaren is het FIA Formule 3-kampioenschap rechtstreeks verbonden aan de Formule 1. Eerder was het landschap versnipperd met het EK Formule 3 en de GP3 Series, maar dat is inmiddels rechtgetrokken en de klasse is nu een vast onderdeel van de Formule 1-weekends. In tegenstelling tot andere jaren rijden Formule 2 en Formule 3 niet meer in hetzelfde weekend. Eén coureur heeft daar gebruik van gemaakt en rijdt een dubbel programma. Matteo Nannini rijdt zowel F3 als F2 bij HWA.

Oscar Piastri, de kampioen van afgelopen jaar, heeft de overstap gemaakt naar de Formule 2 waardoor er zeker een nieuwe kampioen komt in 2021. Kampioensformatie Prema heeft wederom een sterk drietal met Red Bull-junior Dennis Hauger, Ferrari-protegé Arthur Leclerc en de rappe Engelsman Ollie Caldwell. MP Motorsport, het enige Nederlandse team in deze klasse, heeft nog geen coureurs vastgelegd voor het aankomende seizoen.

Het Formule 3-seizoen bestaat in 2021 uit zeven raceweekenden en begint in het weekend van 9 mei met de eerste ronde op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In september komt de Formule 3 ook naar Circuit Zandvoort, als de eerste Grand Prix van Nederland in 36 jaar verreden wordt.

Overzicht: Bevestigde F3-coureurs voor 2021