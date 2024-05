FIA grijpt keihard in en schorst F3-coureur voor races in Silverstone

Voor Martinius Stenshorne gaat het Formule 3-weekend op het circuit van Silverstone anders verlopen dan gepland. De Noorse coureur is namelijk een paar maanden voordat het evenement op Britse bodem gepland staat geschorst door de FIA vanwege een overtreding van het sportieve reglement. Volgens de overkoepelende autosportfederatie had Stenshorne niet mee mogen doen aan een test en een raceweekend van GB3 in het laatste weekend van april op het circuit en heeft hij een oneerlijk voordeel opgedaan ten opzichte van de concurrentie. Naast de schorsing heeft de Hitech-coureur ook drie strafpunten op zijn licentie gekregen, waarmee zijn totaal op tien komt.

"De coureur was niet bewust dat het testen en het racen in de GB3 een overtreding zou zijn", verklaart de FIA bij de bekendmaking van de sanctie. "Het idee om dit te doen kwam van zijn management. De teambaas van Hitech was niet op de hoogte van de deelname van Stenshorne en kreeg dat pas te horen toen hij opgeroepen werd door de stewards. Hij [de teambaas] gaf wel toe dat Hitech daar was met drie auto's." Hitech en Stenshorne hadden de optie om vooraf dispensatie voor het racen op Silverstone aan te vragen, maar volgens de FIA zou die aanvraag afgewezen worden omdat de auto's uit de Formule 3 en GB3 te veel op elkaar lijken en er dus een voordeel opgedaan kan worden.

Hitech niet akkoord met schorsing

Het nieuws van de schorsing is slecht geland bij het team van Stenshorne, Hitech. Het is ervan overtuigd dat dit een te strenge straf is. "Wij hebben de beslissing om hem te schorsen vanwege een deelname aan een race buiten het Formule 3-kampioenschap gezien. Wij zijn van mening dat dit in vergelijking met soortgelijke overtredingen te hard gestraft is", verklaart de Britse renstal. "Hitech bevestigt dat het in beroep is gegaan tegen deze beslissing. Tot die tijd zullen we geen uitspraken over deze zaak doen."

De schorsing van Stenshorne is een serieuze klap voor de titelaspiraties van de coureur. Het achttienjarige talent - die onlangs is toegevoegd aan het McLaren Driver Development Programme - is dit seizoen als vice-kampioen van het FRECA overgestapt en richtte zijn pijlen op het behalen van de F3-titel. Na twee weekenden staat hij met 10 punten niet geweldig voor. Het gat naar koplopers Luke Browning en Leonardo Fornaroli is desondanks slechts 27 punten. Ook de Nederlandse afvaardiging Laurens van Hoepen heeft met 18 punten er meer dan Stenshorne.