Reisverbod zet ook streep door Formule 3-test in Barcelona

Vanaf januari geldt er al een vlieg- en reisverbod tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus te beperken. Het Spaanse ministerie voor Gezondheid heeft nu besloten om het verbod, dat op 2 maart zou aflopen, te verlengen tot 16 maart en dat zorgt ervoor dat de Formule 3 zich genoodzaakt voelt om de test in Barcelona, die op 16 en 17 maart zou plaatsvinden, uit te stellen. De Britse teams Carlin en Hitech zouden door het verbod namelijk niet deel kunnen nemen aan de test. De organisatoren van de F3 maakten het besluit bekend op de website van het kampioenschap.

“De test van de FIA Formule 3 in Barcelona, die gepland stond voor 16 en 17 maart, is ook uitgesteld. Dit is opnieuw het gevolgd van een reisverbod voor Britse reizigers, die door het Spaanse ministerie voor Gezondheid is verlengd tot 16 maart”, leest de verklaring. “Dit verbod maakt het onmogelijk voor de Britse teams, Carlin en Hitech GP, en voor alle in Groot-Brittannië gevestigde rijders om te reizen naar en deel te nemen aan de tweedaagse test. Als gevolg hiervan is besloten dat de test naar een later moment wordt verplaatst. Daarover doen we binnenkort een aankondiging.”

Eerder deze maand moest de Formule 3 vanwege het Spaanse reisverbod voor Britse reizigers de eerste test van het jaar op Jerez al uitstellen. Wanneer de tweedaagse test in Zuid-Spanje wordt ingehaald is nog onbekend, evenals de nieuwe datum voor de test in Barcelona. Aan de data voor de derde test van de FIA F3, die op 3 en 4 april plaatsvindt op de Red Bull Ring, is vooralsnog niets veranderd.