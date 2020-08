Sargeant wint Formule 3-hoofdrace op Silverstone

Tweede werd Jake Hughes en Liam Lawson completeerde het podium. Bent Viscaal en Richard Verschoor, gestart op respectievelijk P5 en P27, finishten de race op de achtste en negentiende plek.

Sargeant had vanaf pole een uitstekende start en zag zijn leidende positie ook in de hectische openingsronden niet in gevaar komen. Lawson vanaf P2 gestart ging even van de baan en moest de tweede stek laten aan Hughes die echter geen aanstalten maakte om Sargeant onder druk te zetten en slechts moest verdedigen op het achtervolgende veld.

Terwijl Viscaal werd ingehaald door Theo Pourchaire en David Beckmann en afzakte naar de zevende plaats, was Verschoor binnen vijf ronden al opgestoomd naar de 21ste plaats.

Vooraan was het Sargeant die steeds verder weg reed bij het treintje van vijf auto’s dat Hughes vormde met Lawson, Frederik Vesti, Pourchaire en Beckmann. Lawson was de eerste die Hughes verschalkte voor de tweede plaats, maar Hughes wist zijn plek direct weer te heroveren. De Engelse coureur van HWA zette nu alle zeilen bij en kon wat afstand nemen op zijn achtervolgers. Sargeant bijhalen was er echter niet bij voor Hughes. De Amerikaan zag zijn voorsprong oplopen naar een veilige marge van rond de drie seconden.

Overal in het veld van dertig auto’s vonden nu interessante duels plaats. Viscaal drong weer aan bij Pourchaire voor P6 en Verschoor vocht met Igor Fraga en Sophia Floersch voor een plekje bij de eerste twintig. Waar Viscaal in eerste instantie succesvol was daar moest Verschoor voorlopig genoegen nemen met P21. Later moest echter ook Viscaal kapituleren: de Nederlander van MP Motorsport zag zich binnen een ronde gepasseerd door Pourchaire en Vesti en kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste plaats. Verschoor kon wel opschuiven en zag zichzelf uiteindelijk op de negentiende plaats geklasseerd.

Aan de leiding van de race was het echter Sargeant die onbedreigd kon afstevenen op zijn eerste overwinning in de Formule 3. Het was de derde zege voor Prema dit seizoen.