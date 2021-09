Hauger veroverde vrijdag zijn derde pole-position van het seizoen en verzilverde deze twee dagen later met glans. Na het doven van de rode lichten kwam de Prema-coureur goed van zijn plek, waarna hij direct naar rechts stuurde om de als tweede vertrokken David Schumacher te blokken. Dat lukte en daarna kwam de overwinning van Hauger geen moment in gevaar. Na 24 ronden racen in de Noord-Hollandse duinen reed hij met 5,3 seconden voorsprong op de nummer twee over de finish.

Die nummer twee was uiteindelijk Clément Novalak. De Fransman profiteerde in de slotfase van een incident voor zich. Het gevecht om de tweede plaats ging lange tijd tussen Schumacher en Victor Martins, waarbij eerstgenoemde goed stand hield onder de druk van zijn Franse belager. In de 22ste ronde ging het echter mis in de Hugenholtzbocht. Martins deed van ver een aanval, maar tikte Schumacher daarbij op diens linker achterwiel. Voor de Duitser, die Martins alle ruimte gaf, eindigde de race daardoor in de bandenstapels. “Wat is er mis met hem, wat een idioot!”, mopperde de zoon van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher via de radio. Martins, winnaar van de tweede race op zaterdag, erkende zijn fout meteen, maar kon daarmee niet voorkomen dat de stewards hem een tijdstraf van tien seconden oplegden. Hij kwam als derde over de finish, maar moest door zijn straf genoegen nemen met P10 en het laatste punt.

Achter Novalak ging de derde positie naar Aleksandr Smolyar. Jack Doohan, de voornaamste uitdager van Hauger in de titelstrijd, werd vierde. De Australiër was ook op die plek gestart, maar viel in de openingsronde terug naar P6, nadat hij in de Hugenholtzbocht op zijn achterwiel was getikt door Jak Crawford. Achter Caio Collet en Logan Sargeant finishte Crawford zelf als zevende, gevolgd door Frederik Vesti, Arthur Leclerc en de teruggezette Martins.

De botsing tussen Schumacher en Martins leidde tot een virtual safety car. In de laatste ronde werd de baan weer vrijgegeven, desondanks finishte de wedstrijd onder een gele vlag. Ditmaal nadat Tijmen van der Helm, die als 24ste was gestart en zich niet kon mengen in de strijd om de punten, in de Hugenholtzbocht achterstevoren was getikt door Juan Manuel Correa. Voor Correa was dat zijn tweede incident van de race, nadat hij zich enkele ronden eerder had verremd voor de Tarzanbocht en daardoor Matteo Nannini in het grind had gedwongen. Dat laatste kwam de Ecuadoraanse Amerikaan op een tijdstraf van tien seconden te staan.

In het klassement leidt Hauger nu met 43 punten voorsprong op Doohan: 193 om 150. Het F3-seizoen eindigt over drie weken in Rusland.