Novalak topt F3-test Barcelona, Van der Helm maakt eerste meters

Het compacte Formule 3-seizoen, waarin de Australiër Oscar Piastri zich tot kampioen kroonde en Richard Verschoor als negende eindigde, zit er na de seizoensafsluiter op Mugello alweer op. Zoals gebruikelijk organiseerde de opstapklasse nadien nog wel een tweedaagse test, dit jaar verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tijdens die test stond er één Nederlander op het formulier, hij luistert naar de naam Tijmen van der Helm. De 16-jarige coureur komt dit jaar uit in de Formule Renault Eurocup, waarin hij eind september overigens nog op Circuit Zandvoort te bewonderen was. In Barcelona mocht Van der Helm ruiken aan het Formule 3-geweld en instappen bij HWA Racelab. De jongeling werkte beide sessies op dinsdag af en kwam voor en na de lunch tot respectievelijk een 29ste en dertigste tijd. Van der Helm wist in totaal 87 ronden af te leggen in Catalonië.

Helemaal vooraan zette Novalak over twee dagen de snelste tijd op de klokken. De Fransman, die dit jaar onder de Britse vlag rijdt, wist op dinsdagochtend als enige coureur onder de 1.32 te duiken. Novalak was bijna twee tienden sneller dan Jack Doohan - inderdaad de zoon van Mick - die eveneens voor Trident uitkwam. Matteo Nannini bezette met zijn snelste tijd van maandag de derde plek in de gecombineerde tijdenlijst. Naast de zoon van Mick Doohan gaven er met David Schumacher en Enzo Fittipaldi nog meer telgen uit befaamde racefamilies acte de présence.