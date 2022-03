F3-rookie Colapinto zet nieuwkomer Van Amersfoort op pole in Bahrein

Meteen na het op groen springen van de lichten doken alle Formule 3-coureurs naar buiten, wat tot een enorme drukte leidde. Bij het aanzetten van de snellere rondjes werden er gaten gecreëerd, zodat er genoeg ruimte was om voor een snelle tijd te gaan. De eerste plek in de tijdenlijst werd razendsnel afgewisseld, de een na de andere coureur perste er een snelle tijd uit. Rookie Gregory Saucy kwam een kleine tien minuten na de start van de kwalificatie als snelste naar P1 op de tijdenlijst, maar werd niet veel later voorbij gegaan door de Russische MP Motorsport-coureur Aleksandr Smoljar, die een 1.46.642 klokte. Roman Staněk en Juan Manuel Correa kwamen niet veel later op respectievelijk de derde en vierde tijd te staan.

De echte verrassingen kwamen pas met nog tien minuten op de klok. Grote problemen waren er bij Prema-coureur Jak Crawford, waarbij er enorm veel vloeistof onder zijn F3-auto vandaan kwam. Terwijl de monteurs druk bezig waren met de auto van Red Bull-junior, doken alle andere rijders de baan weer op. Net als in het begin was het weer een grote drukte. Terwijl iedereen een plekje vond, begonnen de F3-coureurs aan hun tweede poging om voor pole te gaan.

Colapinto klokt verrassend snelle tijd

Franco Colapinto noteerde met nog vier minuten op de klok een 1.46.249 en was daarmee verrassend snel in de Van Amersfoort-auto. Staněk naderde op iets minder dan een tiende, maar het was niet genoeg voor de Tsjechische coureur en ook Saucy slaagde er niet in om de tijd van Colapinto aan te vallen. Bij Crawford waren de problemen opgelost, maar verder dan P21 kwam hij uiteindelijk niet. Ook zijn teamgenoten waren uiteindelijk niet in de top-tien te vinden. Een mindere dag voor Prema.

Uiteindelijk was het nieuwkomer Van Amersfoort Racing die met Colapinto de pole-position behaalde, voor Staněk en MP Motorsport-coureur Kush Maini. MP Motorsport-ploegmaat Smoljar leek ook een goede kans te maken op pole, maar werd gehinderd door verkeer.

De eerste F3-race start zaterdagochtend om 10.35 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 3 Bahrein - Kwalificatie