Smolyar pakt pole in uitgestelde F3-kwalificatie, Verschoor P8

De Formule 3-mannen hadden zich eigenlijk vanmiddag al lang en breed moeten kwalificeren op de Hungaroring. De beslissende tijdstraining stond traditiegetrouw tussen beide oefensessies van de Formule 1 gepland. Maar de weersomstandigheden besloten anders. De lichten gingen nog wel op groen, maar niet veel later werden de rode vlaggen al gezwaaid. Door de hoeveelheid 'standing water' op de baan werd de sessie uiteindelijk niet hervat en in z'n geheel uitgesteld tot 19.05 uur.

In die uitgestelde kwalificatie waren de omstandigheden weliswaar beter, maar nog steeds verraderlijk voor de jonge talenten. Op de nog immer natte omloop ging Alexander Smolyar als beste met de situatie om. Met 1.51.348 wist hij ART de tweede pole-position van dit seizoen te schenken. Hij was Prema-rijder Logan Sargeant ruim drie tienden te snel af. Achter de genoemde Amerikaan maakte Theo Pourchaire andermaal een goede indruk. De F4-promovendus hield het hoofd koel en verzekerde zich zodoende van de derde startplek.

De overige Prema-coureurs, toch nog steeds de dominante factor in F3, hadden het lastiger met het Hongaarse hemelwater. Zo bleef kampioenschapsleider Oscar Piastri steken op P6 en bivakkeerde zijn naaste belager Frederik Vesti langdurig in de achterhoede. De Deen wist het vege lijf in de slotfase pas te redden en sprong met één van zijn laatste pogingen alsnog naar de vierde plek. Ook Verschoor kwam in de slotfase op stoom. Met zijn allerlaatste ronde wist hij de achtste tijd van de sessie te klokken. Het talent uit Benschop bleef zijn MP-teamgenoot Bent Viscaal daarmee één plekje voor. Viscaal begint derhalve als negende aan de hoofdrace.

De Formule 3-hoofdrace op de Hungaroring begint zaterdag om 10.25 uur Nederlandse tijd.