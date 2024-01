Duits Red Bull-talent debuteert met MP Motorsport in FIA F3

Na een derde plaats in de Formula Regional European Championship by Alpine in 2023 zoekt Tim Tramnitz het in 2024 een stapje hogerop. De 19-jarige Duitser werd na zijn goede prestaties in FRECA recent toegevoegd aan het Red Bull Junior Team en stapt dit jaar over naar de FIA Formule 3, waardoor hij voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1 gaat racen. Dat doet Tramnitz in een van de drie bolides van MP Motorsport, een stap waar de Hamburger naar uitkijkt.

"Het is geweldig om met een team als MP Motorsport de opstap naar de FIA Formule 3 te maken", zegt Tramnitz. "Ze hebben in elke formuleklasse gewonnen waaraan ze hebben deelgenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hun ervaring ertoe gaat bijdragen dat ik meteen op niveau kan presteren in de FIA F3. Het was een genot om de auto op die drie circuits te testen en ik heb goed samengewerkt met het team. Laten we dat nu vertalen naar resultaten in de races – ik kan niet wachten om van start te gaan!"

Tramnitz maakte eind 2023 al kennis met de Formule 3-bolide van Dallara tijdens de testsessies in Jerez, Barcelona en Imola. Hij stapte tijdens deze testsessies al in bij MP Motorsport en door top-tienresultaten in Imola raakten beide partijen overtuigd van een samenwerking tijdens het aanstaande F3-seizoen. "We zijn erg blij dat Tim deel gaat uitmaken van onze FIA F3-bezetting”, stelt teammanager Sander Dorsman over de komst van Tramnitz, wiens teamgenoten nog onbekend zijn. "In zijn twee seizoenen in het FRECA moest je voortdurend rekening met hem houden, dus hij is meer dan klaar voor de stap naar het volgende niveau. Uit de tests is gebleken dat hij zich meteen kan meten met de meer ervaren F3-coureurs. Ik weet zeker dat Tim in 2024 de naam Red Bull eer zal aandoen."

Na jaren te hebben gekart debuteerde Tramnitz in 2020 als zestienjarige in de autosport. Na twee seizoenen in de Formule 4 zette hij in 2022 de stap naar FRECA, waar hij in 2023 ook de Formula Regional Middle East Championship en enkele races in de Euroformula Open aan toevoegde.