Na zijn twaalfde plek in de kwalificatie op vrijdag mocht Sargeant de eerste Formule 3-race op de Red Bull Ring vanaf de eerste positie aanvangen. Bij de start moest de Amerikaan van Charouz de leiding laten aan Matteo Nannini. Daarachter pakte Olli Caldwell de derde positie, voor Clement Novalak en Victor Martins. Ondanks een virtual safety car - die veroorzaakt werd door de stilgevallen Ido Cohen - slaagde Nannini erin om in de eerste ronden een klein gaatje te slaan. Sargeant wist dat gat in de vijfde ronde echter weer te dichten, mede door de hulp van DRS.

Het leidde ertoe dat de strijd om de podiumplaatsen tussen de eerste acht coureurs ging. Arthur Leclerc viel als eerste weg uit die strijd. De Monegask van Prema ging in bocht 4 door het grind en zou uiteindelijk in de pits uitvallen. Vooraan wisselden Nannini, Sargeant en Novalak meermaals van positie, totdat de sterk opgeklommen Hauger zich met de strijd om de podiumplaatsen ging bemoeien. De Noorse coureur ging eerst in de achttiende ronde voorbij aan Sargeant, waarna de jacht op Nannini en Novalak werd geopend.

Trident-coureur Novalak nam in de negentiende ronde de leiding over van de coureur van HWA Racelab. Twee ronden later wilde Nannini buitenom in bocht 4 counteren, maar daarbij raakten ze elkaar en na een uitstapje door het grind vielen ze ver terug. De zege werd zodoende pardoes in de schoot van Hauger geworpen, die daarmee zijn tweede overwinning van het seizoen boekte. Teamgenoot Caldwell legde beslag op de tweede plaats, terwijl Sargeant een podiumplaats aan de openingsrace in Oostenrijk overhield. Victor Martins was op P4 de beste coureur van MP Motorsport, gevolgd door Red Bull-junior Jak Crawford en Caio Collet, de tweede rijder van MP. Jack Doohan werd zevende, Nannini sleepte alsnog een achtste plek uit het vuur en Ayumu Iwasa bekroonde een sterke inhaalrace met de negende plek. De top-tien wordt afgesloten door Alexander Smolyar. Tijmen van der Helm eindigde op de achttiende stek.

Later vandaag staat de tweede Formule 3-sprintrace op de Red Bull Ring op het programma. Om 17.45 uur mag Jonny Edgar vanaf pole-position vertrekken vanwege de reversed grid, met vlak achter zich Enzo Fittipaldi en Smolyar.

Uitslag eerste race Formule 3 Spielberg: