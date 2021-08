Hauger zegeviert in derde F3-race op opdrogende Hungaroring

Het had vannacht al geregend op de Hungaroring, maar twee forse buien voor de start van de derde race zorgden ervoor dat de Formule 3-coureurs ook op een natte baan moesten racen. De start vond plaats achter de safety car, waardoor de race werd ingekort van 22 tot 20 ronden. Nadat Bernd Mayländer de Mercedes-AMG GT-R naar de pits had gestuurd, mocht polesitter Arthur Leclerc het tempo bepalen. Bij de start behield de Monegask de leiding, voor teamgenoot Hauger en het trio van Trident. Jack Doohan knokte zich daarbij meteen langs teamgenoot David Schumacher voor de derde plek, Clement Novalak voltooide op dat moment de top-vijf.

Lang duurde de vreugde niet, want de safety car kwam aan het eind van de openingsronde alweer naar buiten. Victor Martins eindigde in de bandenstapels na contact met Oliver Rasmussen. De MP Motorsport-coureur wist uiteindelijk weg te komen en kon weer achteraan aansluiten. In de vierde ronde vond vervolgens de herstart plaats, waarbij Hauger een sterkere indruk maakte dan Leclerc. De Noorse kampioenschapsleider wachtte rustig zijn kans af en ging uiteindelijk in de negende ronde buitenom in bocht 2. Hauger zou daarna een comfortabel gaatje van ruim anderhalve seconde opbouwen terwijl de baan langzaam maar zeker een droge lijn kreeg, totdat de safety car in de achttiende ronde opnieuw naar buiten kwam voor een crash van Ido Cohen en Laszlo Toth.

De race zou uiteindelijk geneutraliseerd eindigen en zo pakte Hauger zijn derde overwinning van het seizoen. De Prema-coureur kwam voor teamgenoot Leclerc over de finish. De derde podiumplaats ging naar Doohan, die daarmee de tweede plek in het kampioenschap overnam van Olli Caldwell. Zijn achterstand op Hauger bedraagt na vier raceweekenden echter al 63 punten. Achter Doohan eindigde Schumacher op de vierde positie, gevolgd door Trident-teamgenoot Novalak en het ART Grand Prix-duo Alexander Smolyar en Frederik Vesti. Olli Caldwell werd achtste en sprokkelde zo ook wat punten mee in de derde Prema-bolide, terwijl Enzo Fittipaldi en Logan Sargeant de top-tien afsloten en daarmee de laatste punten pakten. De enige Nederlander in het veld, Tijmen van der Helm, kon weinig potten breken en werd negentiende.

Ook de Formule 3 gaat na het weekend in Hongarije met zomerstop. Over vier weken wordt het seizoen hervat in het voorprogramma van de Belgische Grand Prix van de Formule 1.

Uitslag Formule 3 Hungaroring - Race 3