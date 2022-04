Colapinto schenkt Van Amersfoort eerste zege in FIA F3

Franco Colapinto mocht de sprintrace op Imola vanaf pole-position beginnen. Na het doven van de rode lichten behield de 18-jarige coureur uit Buenos Aires de leiding, terwijl de als tweede gestarte Ido Cohen slecht van zijn positie kwam en terugviel. MP Motorsport-coureurs Caio Collet en Kush Maini profiteerden en schoven op naar respectievelijk P2 en P3, waardoor het podium volledig in handen was van Nederlandse teams.

Bij het ingaan van de vierde ronde nam Collet de leiding over van Colapinto, door de Argentijn met DRS buitenom voorbij te gaan in bocht 1. Maini lag ondertussen nog steeds op de derde positie, maar zou daar niet finishen. De Indiër kreeg een drive through-penalty opgelegd omdat hij bij de start niet goed op zijn gridpositie stond. Maini speelde daardoor in het vervolg van de race geen rol van betekenis meer. Voordat hij zijn straf kreeg opgelegd, had Isack Hadjar hem al van P3 gestoten. De Red Bull-junior passeerde Maini buitenom in de Tamburello-bocht.

De sprintrace kende twee neutralisaties. In de achtste ronde verloor Zak O'Sullivan in de laatste bocht de controle over zijn auto. Terwijl de Brit al in het grind geparkeerd stond, schoot op hetzelfde punt Pepe Martí ook van de baan. Om de wagens van beide ongedeerd gebleven rijders te kunnen bergen moest de Safety Car naar buiten komen. In de twaalfde ronde werd het veld weer losgelaten. maar een ronde later was de Safety Car alweer nodig nadat Van Amersfoort-coureur Reece Ushijima Federico Malvestiti van achteren had aangereden.

In de zeventiende van in totaal twintig ronden ging de Safety Car weer naar binnen en behield Collet de koppositie bij de herstart, terwijl Hadjar zonder succes bij Colapinto aandrong voor P2. Na een korte Virtual Safety Car in de slotfase wegens piepschuim op de baan had Collet bovendien ineens een klein gaatje naar Colapinto. Desondanks was dat voor de Braziliaan niet voldoende om MP Motorsport de winst te schenken.

Met DRS verraste Colapinto Collet in de laatste ronde door binnendoor voorbij te komen in bocht 1. Vervolgens ging het richting Tamburello helemaal mis voor Collet: Hadjar wilde hem buitenom voorbij voor P2, maar werd op het gras gedrukt en daardoor gingen beide rijders er samen af. Victor Martins profiteerde en schoof op naar de tweede plek, voor Jak Crawford en Roman Stanek. Hadjar hield de schade na de aanvaring met Collet beperkt met P5, gevolgd door Zane Maloney, Oliver Rasmussen en Kaylen Frederick. Alexander Smolyar en Rafael Villagómez pakten namens respectievelijk MP Motorsport en Van Amersfoort de laatste punten. Maini (20ste) en Collet (24ste) finishten uiteindelijk in de achterhoede.

FIA F3 Imola - uitslag sprintrace: