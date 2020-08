Australische 1-2 in Formule 3, Verschoor vierde, Viscaal P20

Verschoor was zaterdag in de hoofdrace als negende geëindigd en mocht de race vandaag dus vanaf de tweede startplek aanvangen, achter Nannini die op pole stond. Het duo vocht na het doven van de lichten om de leiding in de wedstrijd, maar het was Peroni die van dat duel kon profiteren en als eerste uit bocht 3 tevoorschijn kwam. Ook Piastri was inmiddels aan Verschoor en Nannini voorbij gegaan en wist nog in de eerste ronde ook Peroni te verschalken. Die laatste moest vervolgens ook de inmiddels in gang geschoten Nannini aan zich voor bij laten gaan.

Achter het leidende kwartet Piastri, Nannini, Peroni en Verschoor waren het Olli Caldwell en Max Fewtrell die van de baan waren geschoten. De bolides van beide Engelse coureurs stonden stil in de grindbak en om die weg te takelen moest de race worden geneutraliseerd.

Na de herstart klokte Piastri een paar snelle ronden waardoor hij een gaatje naar de rest van het veld kon opbouwen, maar dat verschil verdween als sneeuw voor de zon toen met nog een tiental ronden te gaan weer de safety car naar buiten moest. Opnieuw kon de Australiër bij de herstart goed wegkomen. Piastrie behield de leiding voor landgenoot Peroni die inmiddels Nannini voorbij was gestoken en gaf deze in het vervolg van de race niet meer uit handen.

Verschoor vocht in de slotfase nog een vergeefs duel uit met Nannini voor de laatste podiumplaats, maar die ging uiteindelijk aan zijn neus voorbij. In het achterveld kon Viscaal geen potten breken, de coureur uit Albergen begon vanaf de dertigste stek aan de race en klom op tot de twintigste plaats. Het was echter lang niet genoeg om punten bij te schrijven. Verschoor staat nu negende in het kampioenschap, Viscaal is twaalfde.

