Viscaal grapt: “Wacht nog op telefoontje van Formule 1-team”

Het is een paar dagen na de wedstrijd wanneer we Viscaal bellen over zijn spraakmakende optreden in Hongarije. “Ik ben nog aan het eten hoor, maar schiet maar raak”, klinkt het met een Twents accent. “Maar dan weet je in elk geval waar het gesmak vandaan komt. Ik hoop dat het niet heel erg storend is”, verontschuldigt hij zich, na net een nieuwe hap te hebben genomen. De opening van het telefoongesprek is typerend voor de persoon Viscaal, nuchter en met beide benen op de grond.

Heeft er toevallig al een Formule 1-team gebeld? “Nee, ik wacht nog op een telefoontje!”, lacht hij luid. Dat zijn optreden in de paddock van de koningsklasse is opgemerkt, lijdt geen twijfel. Het is een bekend gegeven dat de teambazen in de Formule 1 de races in de Formule 2 en Formule 3 met bovengemiddelde interesse gadeslaan. “Maar ik heb natuurlijk wel veel positieve reacties ontvangen”, vervolgt de 20-jarige coureur uit Albergen. “Er waren ook veel mensen die medelijden met me hadden, maar dat is absoluut niet nodig hoor. Het was een van mijn beste races tot nu toe en het gevoel dat ik een goede prestatie heb geleverd, overheerst. Ik ben het nog altijd niet eens met de stewards, maar dat toe er nu niet meer toe.”

Viscaal begon zondag als achtste aan de Formule 3-race en werkte zich ondanks de lastige condities gestaag naar voren. Gevraagd of in de regen rijden een specialiteit van hem is, antwoordt Viscaal: “Het was over het geheel genomen gewoon een beter weekend dan daarvoor. Op een droge baan ging het een dag eerder ook heel goed. Toen zijn we van negen naar uiteindelijk drie gereden, wat natuurlijk ook niet verkeerd is.” Viscaal leek zondag niettemin in zijn element op het natte asfalt. “Het klopt dat ik in de regen normaal gesproken wel hard ga, maar dit keer ging het extra hard. De ideale lijn was om een of andere reden veel gladder dan normaal, dus deed ik er alles aan om die lijn te ontwijken. En dat heeft geholpen.”

De Nederlander lag derde toen hij te horen kreeg dat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor een touché met Igor Fraga. De in Japan geboren Braziliaan dook vrij laat aan de binnenkant van Viscaal en ging vervolgens wijd. Fraga wilde bij het uitkomen van de bocht terugkeren naar de racelijn, maar daar reed op dat moment ook Viscaal. Het rechter voorwiel van Fraga kwam tegen het linker achterwiel van de MP Motorsport-bolide, waarna de race voor de Charouz-coureur ten einde was. “Hij kwam terug de baan op en op de snelweg heeft invoegend verkeer ook geen voorrang”, geeft Viscaal zijn mening over het besluit van de stewards om hem een tijdstraf te geven voor dat incident. “Op het circuit is het in elk geval niet zo dat als een coureur van de baan gaat en weer terug wil komen, een andere coureur daarvoor aan de kant moet gaan. Maar daar dachten de stewards anders over.” Viscaal leek aanvankelijk wel wat ruimte aan Fraga te willen geven, maar door een momentje bij het uitkomen van de bocht liep de wagen net wat verder naar buiten. “Klopt. Ik had hem eigenlijk genoeg ruimte gegeven, maar het was gewoon zo glad op de baan. Ik had een klein moment van overstuur en daardoor tikte ik net zijn voorwiel aan. Die touché kwam dus niet eens zozeer doordat ik hem niet genoeg ruimte liet, maar puur door dat moment van overstuur. Overigens vond ik zijn actie veel te opportunistisch. Ik vind dat daar ook wel naar gekeken had mogen worden, want als iedereen zo gaat inhalen, wordt het een zooitje op de baan.”

Viscaal liet zich niet afstoppen door de tijdstraf en ging vrolijk door met inhalen. Eerst moest David Beckmann eraan geloven en vervolgens Dennis Hauger, waarna de Nederlander op kop lag. Om de race daarna nog te kunnen winnen, moest er met vijf seconden verschil gewonnen worden. “De snelheid zat er goed in en ik had het idee dat het zeker mogelijk was om een gat van vijf seconden te slaan. Uiteindelijk lukte dat ook en zes ronden voor het einde zag alles er heel goed uit. Ik lag 6,5 seconden voor. Op dat moment moest ik wel aan mijn banden gaan denken. Maar ik had het volledig onder controle. Het gat met Beckmann bleef constant en ik kon zelfs de banden nog wat sparen. Maar vier of vijf ronden voor het einde hoorde ik dat ik nog een penalty van vijf seconden kreeg, wat voor mij als een complete verrassing kwam.”

De tweede straf kreeg Viscaal voor ‘leaving the track and gaining an advantage’. De MP-coureur bleek tijdens zijn opmars Logan Sargaent buiten de baan te hebben ingehaald voor de vierde plaats. “Ik was eigenlijk al helemaal vergeten dat ik Sargaent op die manier voorbij was gegaan. Ik heb er vervolgens nog alles aan gedaan om mijn voorsprong met nog een paar seconden uit te breiden, maar niet heel veel later kwam de safety car de baan op. Dat was wat ongelukkig.” Dat laatste zegt Viscaal met veel gevoel voor understatement, want doordat de wedstrijd achter de safety car eindigde, viel Viscaal met zijn tien seconden straf terug van P1 naar P17.

Ondanks dat een gang naar het podium er in Hongarije niet in zat - op zaterdag werd hij weliswaar derde in de race maar die plek kreeg hij pas in handen nadat Sargaent na afloop van die wedstrijd een tijdstraf van vijf seconden aan de broek had gekregen - heeft Viscaal genoeg positieve aanknopingspunten voor de rest van het Formule 3-seizoen. “De snelheid was goed en het inhalen ging lekker. Tijdens één ronde heb ik drie man ingehaald, dus dat was wel leuk”, grijnst Viscaal. “De auto lag goed in Hongarije en we moeten er nu voor zorgen dat we overal de set-up goed voor elkaar hebben. We gaan er vanuit dat we vanaf nu op elke baan een competitieve auto hebben. Het veld zit dicht bij elkaar, maar natuurlijk ga ik voor meer mooie resultaten, en dan heb ik het over op zijn minst een plek in de top-vijf.”