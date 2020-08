Viscaal pakt sensationele zege in F3-race op Silverstone

Viscaal was de race vanaf P3 vertrokken. Voor hem op de grid stonden Ben Barnicoat en Zendeli. Die eerste had een slechte start en werd al direct door Zendeli en Viscaal voorbijgestreefd. Al in de tweede ronde kwam het tot een safety car door een aanrijding tussen Lukas Dunner en Calan Williams. De coureurs waren oké, maar hun auto’s stonden hinderlijk in de weg en olie op de baan zorgde er voor dat de race rondenlang werd geneutraliseerd.

Nadat de safety car weer binnen kwam vetrokken reden Zendeli en Viscaal zich langzaam maar zeker los van de rest van het veld. Rondenlang wist de Duitse Trident-coureur de 20-jarige Viscaal achter zich te houden, maar in de allerlaatste ronde sloeg de coureur uit Overijssel hard toe. Hij ging Zendeli voorbij, maar die wilde niet capituleren en herpakte een paar bochten verderop de leiding. Viscaal waagde een laatste ultieme poging buitenom in Club en ging nipt voor Zendeli over de finish. Derde werd de Fransman Theo Pourchaire.

De zege van Viscaal is zijn eerste in de Formule 3. Eerder dit jaar pakte hij in Hongarije al wel een vierde plaats, hij ging tijdens de sprintrace aan de leiding maar kreeg destijds een tijdstraf. De zege is ook de eerste voor MP Motorsport dit seizoen. Teamgenoot Richard Verschoor eindigde op de achttiende plaats.

Volledige uitslag Formule 3 – Race 2 Silverstone II