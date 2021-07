Arthur Leclerc snelt in Hongarije naar allereerste Formule 3-pole

Het jongere broertje van Ferrari-coureur Charles Leclerc startte dankzij een deels omgekeerde startopstelling eerder dit jaar wel al eens vanaf de eerste startrij in Paul Ricard – waar hij de sprintrace ook direct wist te winnen – maar in de kwalificatie was de Monegask dit jaar nog geen enkele keer de snelste. Op de Hungaroring kwam daar vrijdagmiddag echter verandering in: Leclerc stuurde zijn bolide in 1.33.164 het circuit rond, waarmee hij een fractie van een seconde sneller was dan klassementsleider Dennis Hauger.

Leclerc zette de snelste tijd neer in zijn tweede vliegende ronde op het moment dat de baanomstandigheden het best waren. Daarna koelde de baan iets af, waardoor Hauger de tijd van zijn teamgenoot niet meer kon kloppen. De Noor was luttele seconden voor het einde van de kwalificatie nog begonnen aan een vliegende ronde, maar kwam uiteindelijk +0.089s tekort om Leclerc van pole af te houden.

Achter de volledige eerste startrij voor Prema gingen de plekken drie, vier en vijf naar het team van Trident. Jack Doohan stond er lang goed voor, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde tijd. Op 0.096s van Leclerc zaten de snelste drie coureurs daarmee binnen een tiende van een seconde. David Schumacher reed de vierde tijd, voor Clement Novalak.

Alexander Smolyar en Frederik Vesti reden namens ART de zesde en zevende tijd. Logan Sargeant, Olli Caldwell en Ayumu Iwasa maakten de top-tien compleet. Tijmen van der Helm moest genoegen nemen met de twintigste tijd.

Edgar op pole voor sprintrace

De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Voor de eerste van twee sprintraces op zaterdag vertrekt de top-twaalf van de kwalificatie in omgekeerde volgorde. Het levert Jonny Edgar de eerste startplek op voor de eerste van drie Formule 3-races dit weekend. Hij deelt de eerste startrij met Lorenzo Colombo. Arthur Leclerc heeft vanwege een aanrijding met Novalak tijdens het vorige raceweekend op de Red Bull Ring nog een gridstraf van drie plaatsen openstaan. Hij begint de eerste race dan ook niet als twaalfde, maar als vijftiende.

Uitslag Formule 3-kwalificatie Hongarije