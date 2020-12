Arthur Leclerc promoveert in 2021 met Prema naar Formule 3

De in oktober 20 jaar geworden Leclerc kwam afgelopen seizoen uit in het Formula Regional European Championship. Namens Prema eindigde hij op de gedeelde tweede plaats in het kampioenschap, achter teamgenoot Gianluca Petecof en op gelijke hoogte met teamgenoot Oliver Rasmussen. De coureur uit het opleidingsprogramma van Ferrari heeft daarmee in de ogen van Prema genoeg laten zien om promotie af te dwingen naar de Formule 3.

“Ik ben heel blij dat ik mag aankondigen dat ik volgend jaar met Prema de stap naar de FIA F3 maak”, zei Leclerc, die in 2019 derde werd in het Duitse Formule 4-kampioenschap. “Ik heb behoorlijk wat ervaring met het team, want dit wordt mijn tweede jaar in hun dienst en we hebben een bijzondere band opgebouwd. Het wordt voor mij een compleet nieuwe uitdaging met veel meer auto’s op de grid en een weekendformat dat er heel spannend uitziet! Ik kan niet wachten om het seizoen af te trappen.”

Bij Prema treedt Leclerc in de voetstappen van Robert Shwartzman en Oscar Piastri, die in 2019 en 2020 de F3-titels wonnen namens de renstal. De Rus en de Australiër komen in 2021 voor Prema uit in de Formule 2. Ook blijft Leclerc door deze overeenkomst verbonden aan het team waarmee grote broer Charles in 2017 de titel won in de Formule 2. Daarmee wist de Monegask, die net als Arthur onderdeel was van het opleidingsprogramma van Ferrari, promotie naar de Formule 1 veilig te stellen.