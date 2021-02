Cordeel vervolgt carrière bij Campos in de Formule 3

Cordeel is de Spaanse Formule 4-kampioen van 2018. Hij scoorde dat seizoen met MP Motorsport twee poles, vier overwinningen en 12 podiums uit 16 races. In 2019 waagde hij dus de overstap naar de Formule Renault Eurocup. Daarin werd hij twee seizoenen op rij vijftiende. Vorig jaar maakte hij ook zijn opwachting in een handvol races de Aziatische Formule 3. Daarnaast had hij in Nieuw-Zeeland een eenmalig ongelukkig optreden in de Toyota Racing Series.

“De hele winter hebben de mensen om mij heen hard gewerkt”, laat Cordeel in een eerste reactie weten. “Uiteindelijk hebben we een mooie overeenkomst gesloten met Campos Racing omdat we weten dat dit team de vereiste kennis in huis heeft om mij als ‘rookie’ bij te staan. Het team heeft de afgelopen jaren met hun opleiding bewezen coureurs klaar te kunnen stomen voor de topklasse, de Formule 1.”

Cordeel bedankt vervolgens zijn sponsoren en staat stil bij de dood van teameigenaar Adrian Campos. Die overleed vorige week aan hartfalen. “Halverwege vorige week verloor Campos Racing onverwacht hun oprichter, Adrian Campos sr. Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken om mijn oprechte deelneming te betuigen.”

Adrian Campos jr., is de zoon van de overleden team-oprichter en sportief directeur bij de stal. Hij heeft hoge verwachtingen van Cordeel. “Ik wil Amaury namens alle leden van Campos Racing en in het bijzonder mijn vader van harte welkom heten bij het team. Amaury is een coureur die weet wat het is om een kampioenschap, zoals in 2018 de Spaanse F4-serie, te winnen en van wie we hoge verwachtingen hebben.”