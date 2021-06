Smolyar wint eerste Formule 3-race op Paul Ricard

Smolyar, die als zesde was gestart, streed lange tijd met Victor Martins (MP Motorsport) om de overwinning. Martins – onderdeel van de Alpine Academy – leek op weg naar zijn eerste overwinning in de Formule 3, maar hij werd in een dramatisch gevecht in de twintigste ronde door Smolyar gepasseerd. De van pole vertrokken Calan Williams (Jenzer Motorsport) werd derde, terwijl Logan Sargeant van Charouz Racing System als vierde eindigde. Clement Novalak van Trident eindigde als vijfde en Sauber Academy-coureur Juan Manuel Correa (ART Grand Prix) pakte de zesde plaats.

In de tweede ronde van de race werd de safety car kortstondig ingezet nadat Johnathan Hoggard na een aanrijding van de baan was gegaan. In de zevende ronde waren Smolyar en Correa verwikkeld in een gevecht om de vierde plaats, terwijl Sargeant na een spannend duel de leiding overnam van Williams. Vervolgens nam Iwasa in de tiende ronde de touwtjes in handen. De Japanner kreeg echter een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van track limits. In de laatste ronden vonden nog enkele dramatische duels plaats, waarbij Martins, Smolyar, Williams en Sargeant streden om de bovenste drie plaatsen.

Uitslag Formule 3 - Race 1 Paul Ricard