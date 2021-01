Smolyar blijft Formule 3 en ART Grand Prix trouw in 2021

De inmiddels 19-jarige Smolyar debuteerde in 2020 in de Formule 3 en reed destijds dus voor ART Grand Prix. Als debutant maakte hij een heel aardige indruk door in Monza op het podium te eindigen en zich van de pole-position te verzekeren op de Hungaroring. Met in totaal tien puntenfinishes eindigde Smolyar uiteindelijk op 59 punten, goed voor de elfde positie in het kampioenschap. Daarmee overtuigde hij de leiding van ART om hem te behouden voor een tweede F3-campagne in 2021.

“Ik ben blij dat ik blijf werken met een team als ART Grand Prix, dat zo’n hoog niveau haalt. We hebben elkaar al goed leren kennen en de sfeer binnen het team zal prettig en bekend voor mij zijn”, zei Smolyar. Hij zet ambitieuze doelstellingen voor het aankomende seizoen. “Mijn doel voor dit seizoen is natuurlijk om te winnen, binnen zo’n team kan je geen ander doel hebben. Ik heb nu ook ervaring en dat betekent veel. Vorig jaar heb ik voor mezelf veel nieuwe dingen geprobeerd en nu kan ik me focussen op belangrijkere momenten.”

Smolyar debuteerde in 2017 in de autosport met deelname aan de Noord-Europese en Spaanse Formule 4, in beide kampioenschappen eindigde hij op de derde positie. Daarna volgde in 2018 de stap naar de Formule Renault, waarbij hij de Eurocup combineerde met de Noord-Europese wedstrijdreeks. Beide kampioenschappen reed hij voor Tech 1 Racing, voordat hij in 2019 de overstap maakte naar R-ace GP. Met die renstal reed hij alleen in de Formule Renault Eurocup, waarin hij met drie zeges beslag legde op de derde positie in de titelstrijd.

Nu staat Smolyar dus voor zijn tweede seizoen in de Formule 3. “Alex begon goed aan zijn debuutseizoen in de F3, maar meerdere uitvalbeurten in de eerste races vertraagden zijn momentum”, zei ART-teambaas Sébastien Philippe over Smolyar. “Zijn rijkwaliteiten zijn solide en hij heeft veel persoonlijke en technische progressie geboekt. Hij eindigde het jaar met een serie goede resultaten in een zeer competitief kampioenschap, waar je makkelijk gaat twijfelen. Met zijn nieuwe vertrouwen en zijn talent zou Alex in staat moeten zijn om in 2021 om de titel te strijden.”