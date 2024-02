Dunne completeert line-up F3 MP Motorsport

Het is maandagmiddag duidelijk geworden wie er het laatste stoeltje bij MP Motorsport op de Formule 3-grid invult. Eerder werden Tim Tramnitz en Kacper Sztuka aangetrokken en het team is compleet gemaakt met Alex Dunne. De Ier verlaat als vicekampioen het Britse GB3-kampioenschap om nu op een hoger niveau ook hoge ogen te gooien. Met name zijn prestaties in de Macau Grand Prix zijn opgevallen bij het team uit Westmaas. Daar reed de 18-jarige een puike kwalificatierace en stak de ene na de andere coureur voorbij om als tweede te eindigen, maar in de hoofdrace crashte hij vroeg. Voor MP Motorsport maakte dat niet uit, want zij halen hem nu binnen voor een volledig jaar in de opstapklasse naar de Formule 1.

"Het is geweldig om met MP Motorsport aan mijn eerste volledige seizoen in de FIA F3 te beginnen”, verklaart een uitzinnige Dunne. "Ze zijn bewezen winnaars in elke categorie waarin ze uitkomen. Ik weet zeker dat ze die ervaring gaan inzetten om mij verder te helpen. Zo kan ik voortbouwen op mijn eerste ervaringen met de F3-auto, zowel tijdens de FIA F3-naseizoenstest op Imola als op Macau. Ik moet het straks opnemen tegen de beste coureurs op dit niveau, maar daar ben ik hier voor. Ik kijk uit naar de uitdaging en kan niet wachten om te beginnen!"

MP Motorsport-teammanager Sander Dorsman is ook blij met de toevoeging van de Ier aan zijn F3 line-up. "We zijn blij dat we Alex in ons FIA F3-team mogen verwelkomen", aldus de topman. “Hij heeft een uitstekend jaar achter de rug in GB3. Toen hij daarna in een FIA F3-auto stapte, bewees hij op Imola en Macau meteen zijn aangeboren snelheid. Vooral zijn prestatie in Macau was moeilijk over het hoofd te zien. We waren kortom blij dat we hem konden strikken voor ons laatste FIA F3-zitje. Samen met Tim en Kacper beschikken we over drie zeer snelle jonge coureurs die allemaal staan te popelen om zich te bewijzen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze alle drie gaan schitteren in hun debuutseizoen."